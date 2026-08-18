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Brasil

Morre Glória Menezes aos 91 anos

Um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, a atriz faleceu em casa

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 16h58 | Atualizado em 18 ago 2026, 18h19
Glória Menezes
Glória Menezes (Fábio Rocha/TV Globo)
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Morre Glória Menezes aos 91 anos Priorizar nos meus resultados Google

Um dos principais nomes da televisão brasileira, Glória Menezes morreu nesta terça-feira, 18, aos 91 anos, em São Paulo. Com mais de seis décadas de carreira, ela construiu uma trajetória marcante em novelas, teatro e no cinema. Ao longo da trajetória, foram cerca de 40 trabalhos na televisão e personagens que atravessaram diferentes fases da teledramaturgia.

Nascida em Pelotas (RS), em outubro de 1934, Glória estudou na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP). Na época, fundou o grupo teatral Jovens Independentes e deixou os estudos. A carreira na teledramaturgia começou na TV Tupi e estreou em novelas em 1959. No cinema, ganhou projeção com O Pagador de Promessas (1962), filme de Anselmo Duarte que conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Na televisão, tornou-se especialmente conhecida pela parceria com Tarcísio Meira (1935-2021), com quem se casou em 1963. Juntos, formaram um dos casais mais emblemáticos da dramaturgia brasileira e protagonizaram sucessos como Irmãos Coragem (1970), Espelho Mágico (1977), Guerra dos Sexos (1983) e A Favorita (2008). Entre seus papéis mais marcantes também está a vilã Laurinha Figueroa, de Rainha da Sucata. A última novela de Glória foi Totalmente Demais, em 2015.

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Glória Menezes morreu de causas naturais, segundo a família. Ela deixa três filhos: Maria Amélia e João Paulo, frutos do casamento com Arnaldo Brito, e Tarcísio Filho, do casamento com Tarcísio Meira.

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