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Cultura

Os herdeiros de Glória Menezes; só um seguiu na atuação

Atriz morreu aos 91 anos no Rio de Janeiro

Por Tatiana Moura 18 ago 2026, 17h53 | Atualizado em 18 ago 2026, 17h55
Gloria Menezes com os filhos Tarcísio Filho e Maria Amélia
Gloria Menezes com os filhos Tarcísio Filho e Maria Amélia (Instagram/Reprodução)
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Glória Menezes, que morreu nesta terça-feira, 18, aos 91 anos, deixa três filhos: Maria Amélia, 69, João Paulo, 67, frutos do relacionamento com Arnaldo Brito, e Tarcísio Filho, 64, do casamento com Tarcísio Meira (1935-2021). Somente o caçula decidiu seguir a carreira no mundo artístico e chegou a atuar em novelas da TV Globo. O ator trabalhava com a mãe em campanhas publicitárias e na carreira.

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Na última quarta-feira, 12, Glória foi homenageada na Calçada da Fama, exposta nos Estúdios Globo, mas não conseguiu comparecer. Tarcísio representou a mãe na celebração. “Dona Glória não está aqui porque sempre foi muito emotiva, muito emocionada. Estaria assoberbada aqui hoje, especialmente por uma coincidência que ocorreu hoje, no dia 12 de agosto. No dia 12 de agosto foi o dia que o Tarcisão foi pro andar de cima”, disse.

Maria Amélia e João Paulo seguem uma vida mais discreta. Sem contas abertas nas redes sociais, optaram por não seguir na atuação. Amélia tem uma filha, Maria. O irmão também teve um filho, com o mesmo nome. Não se sabe ao certo o patrimônio da atriz, mas tem um fazenda no Pará, com 10 mil hectares.

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