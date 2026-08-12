Tarcísio Filho se afasta da TV e passa a viver em fazenda herdada do pai

O ator Tarcísio Filho decidiu se ausentar da dramaturgia para se dedicar aos negócios rurais de sua família, que incluem uma gigantesca fazenda de 10 mil hectares no interior do Pará. Herdeiro de dois dos maiores ícones da televisão brasileira, os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes, ele herdou o império agrícola da família após a morte do pai, que faleceu em 2021.

Entre as inúmeras propriedades rurais da família, destaca-se a gigantesca Fazenda São Marcos, localizada em Aurora do Pará, no leste paraense. Com mais de 10 mil hectares de extensão, o latifúndio tenta combinar a exploração econômica com um apreço pelo bioma local, mantendo metade de seu território composto pela floresta nativa.

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