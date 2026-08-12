Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Comportamento

Tarcísio Filho se afasta da TV e passa a viver em fazenda herdada do pai

Filho de Tarcísio Meira e Glória Menezes se dedica a negócios agrícolas da família

Por Flávio Monteiro 12 ago 2026, 18h05 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h07
.
Tarcísio Filho com o pai, Tarcísio Meira  (@tarcisiofilhoofc/Instagram)
Continua após publicidade
Tarcísio Filho se afasta da TV e passa a viver em fazenda herdada do pai Priorizar nos meus resultados Google

O ator Tarcísio Filho decidiu se ausentar da dramaturgia para se dedicar aos negócios rurais de sua família, que incluem uma gigantesca fazenda de 10 mil hectares no interior do Pará. Herdeiro de dois dos maiores ícones da televisão brasileira, os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes, ele herdou o império agrícola da família após a morte do pai, que faleceu em 2021.

Entre as inúmeras propriedades rurais da família, destaca-se a gigantesca Fazenda São Marcos, localizada em Aurora do Pará, no leste paraense. Com mais de 10 mil hectares de extensão, o latifúndio tenta combinar a exploração econômica com um apreço pelo bioma local, mantendo metade de seu território composto pela floresta nativa.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Siga

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Glória Menezes
Tarcísio Meira
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).