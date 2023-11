Ministro diz que aéreas apresentarão plano para baixar preço das passagens

O governo argumenta que o preço dos bilhetes deveria refletir a redução do preço do querosene de aviação, que teve queda de 19% nas refinarias desde novembro do ano passado. Cerca de 40% dos custos das companhias estão relacionados com os combustíveis.

Voa Brasil

Nesta semana, o ministro apresentou o projeto “Voa Brasil” , com passagens a 200 reais, para o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O projeto, anunciado no primeiro semestre pelo então ministro de Portos e Aeroportos, Marcio França, ainda não saiu do papel. A ideia é ofertar passagens com preços mais baixos para aposentados e bolsistas do Prouni.