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Brasil

Michelle convoca ‘Exército Rosa’ para ajudar campanha de Flávio Bolsonaro

Apelo da ex-primeira-dama ao público feminino se dá em meio a dúvidas sobre sua participação real na corrida do senador à Presidência

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 19h44 | Atualizado em 10 set 2026, 14h15
ESTRELA - Michelle Bolsonaro: personagem agora essencial para a sobrevivência política do clã
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante evento do PL Mulher, em 2025 (PL/.)
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Michelle convoca ‘Exército Rosa’ para ajudar campanha de Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira, 9, mais uma força-tarefa para ajudar a campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República — auxílio que se dá junto a uma fatia valiosa do eleitorado.

Michelle, que em junho deixou o comando do PL Mulher após três anos de atuação para se dedicar aos cuidados de Jair Bolsonaro, convocou as presidentes estaduais da ala feminina da legenda para apoiarem a eleição do primogênito do ex-presidente.

Batizado de “Exército Rosa”, o eleitorado feminino é o foco dessa frente de atuação. “Nós preparamos o PL Mulher para a hora da grande mudança, e essa hora chegou. O nosso Exército Rosa, a força de transformação do Brasil, vai agir e ninguém vai nos parar”, diz a ex-primeira-dama no início da gravação.

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Ela prossegue afirmando que Bolsonaro está preso e que, por isso, está cuidando dele, e conta com a ajuda das aliadas. “Mas Deus colocou vocês ao nosso lado e nós contamos com a sua ajuda para mudarmos a realidade do nosso país”, prosseguiu, completando que convoca “todas as mulheres de bem” do país para apoiar Flávio para presidente do Brasil.

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Atritos e ajuda

O anúncio de ajuda de Michelle se dá na esteira do armistício entre a ex-primeira-dama e Flávio Bolsonaro — que protagonizaram embates públicos no final de junho. Feitas as pazes, Michelle se comprometeu a participar — como pode — da campanha do senador, gravando vídeos e inserções para a campanha e participando de eventos pontuais — o impedimento é justamente o cuidado que ela dispende ao ex-presidente.

Na última segunda-feira, 7, havia a expectativa de que ela participasse do ato do bolsonarismo na Avenida Paulista, mas Michelle não compareceu. Ela também não esteve presente no lançamento da candidatura de Flávio na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

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O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já sinalizou que pretende convencer Michelle, para além da gravação de vídeos, a participar de atos presenciais ao lado de Flávio em colégios eleitorais importantes: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

 

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