Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio vai a R$ 50 milhões

A Mega-Sena acumula mais uma vez e vai sortear, na próxima quarta-feira, 4, um prêmio estimado em 50 milhões de reais. No concurso 2.212, foram sorteados os seguintes números: 23 – 26 – 51 – 52 – 53 – 58.

A quina teve 61 apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar 56.566,09 reais. A quadra registrou 5.215 bilhetes vencedores. Cada apostador vai receber 945,22 reais.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa 4,50 reais.