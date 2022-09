Mais uma cena de violência na eleição do Rio

Em seu perfil do twitter, a presidente nacional do PT condenou a agressão a uma mulher grávida em São Gonçalo. O ataque aconteceu na última quinta-feira (22), durante o desfile em celebração aos 132 anos da emancipação do município. Um vídeo mostra a mulher sendo socorrida no chão, com dificuldades para respirar.

Segundo testemunhas, no conflito entre os grupos, a grávida foi empurrada, colidiu com um veículo e caiu no chão. Ela foi atendida pelo SAMU no local e foi liberada. “Apoiadores de um candidato bolsonarista em São Gonçalo no Rio atacaram uma mulher grávida durante panfletagem da campanha do companheiro Dimas Gadelha. Segundo relatos, um homem gritou ‘aqui é guerra’. Sabemos que Bolsonaro incentiva a violência, mas não vamos cair nessa”, defendeu Hoffman.

Dimas Gadelha (PT), candidato a deputado estadual presente nos panfletos que a mulher entregava, contou que uma comitiva de apoiadores Douglas Ruas (PL) entrou em briga física com o grupo de Gadelha. Ruas é candidato a deputado estadual e filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL).