Mais de 1,74 milhão de pessoas foram afetadas pelos temporais no RS

Mais de 1,74 milhão de pessoas foram afetadas de alguma maneira desde o começo das chuvas no Rio Grande do Sul, segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil do estado às 18h desta quinta-feira, 9. As enchentes já atingiram 431 municípios gaúchos e causaram ao menos 107 mortes, além de deixar 754 pessoas feridas e outras 134 desaparecidas.

O número de desalojados em decorrência das enchentes dobrou: o número saltou de 164.583 pessoas no balanço das 12h para 327.105 às 18h. Mais de 68 mil pessoas estão em abrigos.

Nesta quinta, o governo do Rio Grande do Sul começou a divulgar a lista de nomes de mortos e desaparecidos.

Guaíba

O nível do Lago Guaíba, que banha a cidade de Porto Alegre e sua região metropolitana, caiu nesta quinta abaixo de 5 metros pela primeira vez desde a manhã do último sábado, 4. Por volta das 18h, o volume das águas estava em 4,88 metros, segundo o monitoramento realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do Rio Grande do Sul e pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB).

A marca atual, no entanto, ainda está acima da registrada em 1941, que foi de 4,76 metros e era o recorde histórico do lago antes da tragédia desta semana. Em razão das fortes chuvas que atingem o estado desde a semana passada, o nível do Guaíba chegou a atingir o recorde de 5,33 metros na manhã de domingo, 5.