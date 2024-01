Maior tremor de terra da história do país é registrado na Amazônia

Com 6,6 graus na Escala Richter, o maior tremor de terra da história do Brasil foi registrado neste sábado, 20. O abalo sísmico, de acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos, ocorreu às 16h31 no horário local – 18h31 de Brasília – e foi percebido nos estados do Acre e do Amazonas.

A localização exata do terremoto foi confirmada hoje pela instituição americana. Inicialmente, o serviço geológico informou que o terremoto teria acontecido próximo de Tarauacá, no Acre. Num segundo comunicado, porém, as coordenadas exatas dos tremores apontaram para uma área isolada em Ipixuna, na Amazônia.

Embora seja o maior abalo sísmico já identificado no país, até agora não há informações de que ele tenha causado danos. Isso é explicado porque, ainda segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto ocorreu a 614,5 quilômetros de profundidade, o que garante a dissipação da energia e não chegue a causar transtornos entre os moradores do local. Além da instituição americana, o Centro de Redes de Terremotos da China também registrou o tremor na Amazônia. A intensidade foi registrada igualmente em 6,6 graus na Escala Richter, mas o órgão apontou profundidade maior, de 630 quilômetros.

Até então o maior tremor de terra já identificado no Brasil havia ocorrido em 7 de junho de 2022, em Tarauacá, cidade no noroeste do Acre, com 6,5 graus na Escala Richter. Na ocasião, também não houve vítimas nem danos às construções na cidade. De acordo com especialistas, a região é mais propícia a terremotos por ficar próxima à Cordilheira dos Andes, uma das zonas com maior atividade sísmica do mundo.