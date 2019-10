Mãe e bebê são libertadas em Campinas após tiro de sniper em criminoso

Após duas horas de negociações com a polícia, um bebê de dez meses e a sua mãe foram libertadas. O criminoso suspeito de participar do assalto a uma empresa de transporte de valores no Aeroporto de Viracopos nesta quinta-feira, 17, e sequestrar a família, foi atingido por um tiro de sniper e morto no local. Segundo a TV Globo, o bebê saiu da casa ileso e a mulher teve um ferimento na nádega esquerda.

“As negociações caminhavam muito bem até que o meliante com a arma na cabeça da refém, que tinha a filha no colo, se aproximou da porta e aumentou a agressividade de forma desconhecida, então o sniper que estava posicionado do outro lado da rua efetuou um disparo e a equipe tática fez a invasão”, afirmou o comandante do Gate, Luiz Augusto.

A mulher e a criança foram feitas reféns em uma casa no bairro Vida Nova, em Campinas, após uma quadrilha ter realizado um assalto no Aeroporto de Viracopos. Outros dois criminosos foram mortos durante a fuga do roubo. A polícia cercou a casa com o sequestrador e negociou a liberação das vítimas no início da tarde desta quinta. No aeroporto, dois seguranças foram baleados.

A quadrilha ateou fogo em dois caminhões na Rodovia Santos Dumont (SP-075) na altura do quilômetro 68, principal acesso ao aeroporto. O crime ocorreu no terminal de cargas por volta das 10h. As lojas foram fechadas e alguns pousos e decolagens atrasaram. Os seguranças baleados foram levados para hospitais de Campinas. A assessoria do aeroporto ainda não sabe o estado de saúde dos baleados.

De acordo com a administração do aeroporto, os bandidos usavam um veículo com as cores e características da Aeronáutica. Mesmo assim, a caminhonete foi parada, mas acelerou e rompeu o portão de acesso. Mesmo com os pneus estourados pela grade de segurança os criminosos seguiram para o terminal e atiraram contra os seguranças. Depois do ataque, eles conseguiram fugir.