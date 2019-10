Após assalto em Viracopos, quadrilha em fuga faz mulher e criança reféns

Um grupo estimado em doze criminosos faz uma mulher e uma criança refém em uma casa no bairro Vida Nova, em Campinas (SP), depois de terem realizado um assalto a uma empresa de transporte de valores no Aeroporto de Viracopos. A polícia cerca a casa e negocia com os assaltantes. Segundo a TV Globo, uma metralhadora ponto 50 e parte do dinheiro foram apreendidos – a quantia, encontrada em uma lixeira, não foi informada.

A quadrilha ateou fogo em dois caminhões na Rodovia Santos Dumont (SP-075) na altura do quilômetro 68, principal acesso ao aeroporto. A via permanece interditada nos dois sentidos. O crime ocorreu no terminal de cargas por volta das 10h. As lojas foram fechadas e alguns pousos e decolagens atrasaram. Dois seguranças da transportadora foram baleados e levados para hospitais de Campinas. A assessoria do aeroporto ainda não sabe o estado de saúde dos baleados.

De acordo com a administração do aeroporto, os bandidos usavam um veículo com as cores e características da Aeronáutica. Mesmo assim, a caminhonete foi parada, mas acelerou e rompeu o portão de acesso. Mesmo com os pneus estourados pela grade de segurança os criminosos seguiram para o terminal e atiraram contra os seguranças. Depois do ataque, eles conseguiram fugir.

Internautas gravaram o momento do tiroteio entre a polícia e os assaltantes. No vídeo, é possível ouvir uma sequência grande de disparos sem interrupções. Uma usuária do Twitter, que estava no local, relatou a apreensão pelas redes sociais. “Nunca ouvi tanto tiro na minha vida como hoje aqui em Viracopos. E mais uma vez entraram no armazém de cargas para mais um assalto. Até quando?”, afirmou Evy Varella.