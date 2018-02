Mãe e bebê de 5 dias são transferidos para Penitenciária Feminina

Jéssica Monteiro, de 24 anos, e seu filho de cinco dias, Henrico, foram transferidos nesta quarta-feira para a ala de lactantes da Penitenciária Feminina de Santana, em São Paulo. A mãe foi presa junto com o marido, Oziel Gomes da Silva, de 48 anos, por tráfico de drogas. A mulher, autuada em flagrante, portava 90 gramas de maconha.

O Delegado José Antônio Ortola, do 8º Distrito Policial, no Brás, diz que as negociações de transferência da delegacia para um hospital penitenciário começaram na terça-feira de Carnaval. Até ontem, os dois estavam numa cela comum de delegacia. ”Não era o ideal, por causa da gestação, mas, diante do cenário, eles foram bem tratados”, diz. Ortola comenta, ainda, que agora a ré poderá ficar com seu filho na Penitenciária. Segundo o Delegado, o conselho tutelar poderia retirar a guarda da mãe, mas não o fez.

O advogado de Jéssica, Paulo Henrique Guimarães Barbezane, solicitou a prisão domiciliar de sua cliente na audiência de custódia, realizada no último domingo. O juiz Claudio Salvetti D’Angelo negou o pedido e decretou a prisão preventiva.

As negociações para que ela possa responder ao processo em liberdade seguem em andamento, já que trata-se de uma ré primária. Procurado, o advogado de Jéssica não atendeu as ligações da reportagem.