Lula vai ao Rio de Janeiro em primeira viagem para entrega de obras

Lula chegará ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 6, por volta das 9h, para participar de eventos de inauguração de obras no estado. A agenda do mandatário se estenderá para outros estados, nos quais o político discutirá projetos de construções por todo o país. Depois da visita ao estado fluminense, é previsto que o presidente também visite os estados da Bahia e do Sergipe e dê sequência às viagens a outras regiões após o Carnaval.

Na primeira parte do dia, o petista participará da cerimônia de posse do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, no Edifício-se do BNDES.

Já durante a tarde, em Benfica, Zona Norte da cidade, Lula marcará presença na inauguração de unidades do complexo Super Centro Carioca de Saúde, com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o governador do estado, Claudio Castro, que apoiou Bolsonaro na eleição. Na ocasião, será feito o anúncio do lançamento da Política Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, com a Ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Lula voltará a Brasília ainda durante a tarde, por volta das 17h, partindo da base aérea do Aeroporto do Galeão.

Ministro da Casa Civil, Rui Costa publicou em sua rede social que 600 milhões de reais serão transferidos aos estado, para que acelerem as filas de cirurgias que ficaram “represadas durante a pandemia”.

Na próxima segunda-feira, o presidente @LulaOficial estará no Rio de Janeiro inaugurando uma unidade de saúde onde anunciará a retomada do planejamento e dos investimentos em saúde, incluindo um programa de redução de filas de cirurgias. — Rui Costa (@costa_rui) February 2, 2023