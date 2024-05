Lula vai a evento do 1º de Maio em meio à insatisfação de sindicatos

O presidente Lula participará nesta quarta-feira, 1º, do ato unificado das centrais sindicais para o Dia do Trabalhador, em São Paulo. O evento ocorrerá a partir das 12h no estacionamento da Neo Química Arena, na Zona Leste da capital paulista. Com o tema “Por um Brasil mais justo”, o ato será promovido por CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, Intersindical e Pública.

As centrais reivindicam “correção da tabela de Imposto de Renda, redução da taxa de juros, valorização dos serviços públicos, dos servidores e servidoras, salário igual para trabalho igual e aposentadoria digna”. O evento, que também terá a participação do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, terá apresentações musicais.

O ato acontece em meio ao cenário de descontentamento de servidores federais e sindicalistas, inclusive as centrais historicamente ligadas ao PT, com o governo Lula. Os grupos cobram a gestão por reajustes salariais e melhoria em outros benefícios. As centrais sindicais também reivindicam a promessa do presidente de uma compensação depois da perda da contribuição compulsória. Em tempos de desequilíbrio fiscal, contudo, tais aumentos não encontram espaço no orçamento. A resposta do Planalto às reivindicações foi alvo de críticas de servidores, que ameaçam novas greves pelo país.