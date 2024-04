Lula participará de ato do 1º de maio com centrais sindicais, no Itaquerão

O Palácio do Planalto confirmou há pouco a participação do presidente Lula no ato unificado das centrais sindicais para o Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira, 1º de maio, em São Paulo.

O evento acontecerá no estacionamento da Neo Química Arena, o Estádio do Corinthians, também conhecido como Itaquerão, a partir do meio-dia.

Com o tema “Por um Brasil mais justo”, o ato será promovido por CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, Intersindical e Pública. As centrais reivindicam correção da tabela de Imposto de Renda, redução da taxa de juros, valorização dos serviços públicos, dos servidores e servidoras, salário igual para trabalho igual e aposentadoria digna.

O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, anunciou que, além do ato político, haverá um grande show, com a participação da artistas como Paula Lima, Arlindinho, Dexter, Afro-X, entre outros.

Continua após a publicidade

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, também estará no evento na capital paulista. Nesta segunda, ele gravou um pronunciamento que será veiculado às 20h30 desta terça, em rede nacional de rádio e TV, no qual exaltou a geração de 719.000 empregos formais no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 34% com relação ao mesmo período de 2023.

Marinho apontou ainda que, desde o início do governo Lula, já foram gerados quase 2,2 milhões de empregos com carteira assinada.