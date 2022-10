Lula revela seu grande prazer no debate ‘olho no olho’ com Bolsonaro

Atualizado em 17 out 2022, 10h37 - Publicado em 17 out 2022, 10h33

Lula saiu do debate na Band sentindo-se “realizado” e vibrando com o resultado do confronto direto, olho no olho, com Jair Bolsonaro, segundo aliados ouvidos pelo Radar. A treze dias do fim de uma campanha marcada por ataques pessoais e pelo baixo nível de propostas, o petista viu no duelo com o presidente a oportunidade de falar ao adversário coisas que estavam travadas na garganta.

Aos aliados que estiveram com ele no estúdio, o petista confidenciou seu enorme prazer em poder dizer “na cara do Bolsonaro” as coisas que ele disse, como chamar o presidente de “rei da estupidez”, chamá-lo de “meu puxa-saco” e dizer que ele “mente o tempo todo”.

Lula comentou, em tom de graça, o fato de Bolsonaro ter dado parabéns a ele pelos mais de 80% de realização da transposição do Rio São Francisco e disse que sentiu-se de alma lavada por ter dito “verdades” na cara de Bolsonaro sobre a negligência do governo com a pandemia e a famosa imitação de Bolsonaro de pessoas com falta de ar. Gostou de dizer na cara de Bolsonaro que vai retirar todos os sigilos baixados por ele no governo sobre questões pessoais da família.

“O presidente Lula estava extasiado por ter tido a oportunidade de falar muitas coisas na cara do Bolsonaro. Coisas que muita gente gostaria de dizer a ele”, diz um aliado do petista.