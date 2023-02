Lula e Castro se encontram no Rio

Com um pé para fora do PL, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se encontra na tarde desta segunda, 6, e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Alinhado durante os últimos anos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Castro vem enfrentando, no Rio, disputas internas em seu partido. E, desde o segundo turno, tem se aproximado de Lula.

O encontro incluirá ainda o prefeito Eduardo Paes (PSD), também aliado do presidente. Será a inauguração do Centro Carioca de Saúde, em Benfica, na Zona Norte da cidade do Rio. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, tambem estarpa no evento,