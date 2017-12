Lula dispara no segundo turno em novo Datafolha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cresceu na intenção de votos para o segundo turno, em nova pesquisa Datafolha. Lula ampliou a distância, em uma eventual segunda etapa das eleições, para os seus três maiores oponentes.

Alckmin é o mais distante de Lula nas simulações do instituto de pesquisas. A diferença entre eles, que em levantamento realizado no final de setembro era de 14 pontos percentuais (46% a 32%), subiu para 22 pontos. Lula agora aparece com 52%, contra 30% do tucano.

Bolsonaro também está mais longe de Lula. O deputado do PSC manteve os mesmos 33% que havia demonstrado na simulação de segundo turno realizada pelo Datafolha no fim de setembro. Já Lula cresceu, passando de 47% para 51%.

Marina é quem chega mais perto de Lula. No fim de setembro, ela estava a 8 pontos percentuais do ex-presidente (44% a 36%). Mas Marina caiu um ponto e Lula subiu quatro, ampliando a diferença para 13 pontos.

O levantamento ouviu 2.765 pessoas nos dias 29 e 30 de novembro, em 192 cidades do país e tem margem de erro de dois pontos para cima ou para baixo. A pesquisa anterior do Datafolha havia sido feita nos dias 27 e 28 de setembro.