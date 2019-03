Linha de trem parada, vias alagadas: veja como está a locomoção em SP

O temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo na madrugada desta segunda-feira, 11, causou enchentes, 11 mortes, deslizamentos e inundações em ruas e áreas residenciais. Entre os danos causados pela chuva, também estão os congestionamentos e lentidão nos transportes públicos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), ainda restam três pontos de alagamento que causam problemas nas vias e que devem ser evitados.

No bairro Vila Leopoldina, zona oeste da capital, a avenida Cardeal Santiago Luiz Copello, próximo à marginal Tietê, está intransitável nos dois sentidos por causa do alagamento. Outra avenida intransitável em ambos os sentidos é a Presidente Wilson, no Ipiranga, zona sudeste, uma das regiões mais atingidas pelo temporal. A rua Américo Salvador Novelli, em Itaquera, na Zona Leste, se mantém transitável, mas em estado de atenção.

A SPtrans, empresa pública que cuida do transporte coletivo por ônibus, listou no Twitter as interferências geradas pela chuva em algumas vias da cidade de São Paulo. Desde a madrugada, ao todo, foram oito pontos com interferências e lentidão, seja por alagamento ou queda de árvores.

As linhas de metrô da capital operam normalmente, apesar da lentidão na Linha 5-Lilás pela manhã.

A CPTM, entretanto, informou que a linha 10-Turquesa, que vai do Brás à cidade de Rio Grande da Serra, no ABC, está paralisada desde às 4h. A linha 9-Esmeralda também sofreu alterações, mas já está operando normalmente, assim como o restante das linhas da CPTM.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) apontou a interdição de três túneis da capital para serviços de manutenção entre 23h (de Brasília) desta segunda e 4h30 da terça. O túnel João Paulo II, que liga a avenida Prestes Maia às avenidas 9 de Julho e 23 de Maio, será interditado parcialmente no sentido aeroporto. O túnel Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entre as avenidas Juscelino Kubitschek e Antônio Joaquim Moura de Andrade, será completamente interditado, assim como o túnel Takeharu Akagawa, que liga as avenidas Santo Amaro e São Gabriel.