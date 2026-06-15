Júlia Zanatta repercute possibilidade de ser vice de Flávio: ‘Pronta para o combate’
Deputada ganhou apoio de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para compor a chapa com o presidenciável
A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) foi às redes no último domingo, 14, para reforçar — ainda mais — a inclinação de disputar como candidata a vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na corrida à Presidência da República.
Na última semana, a empreitada recebeu o apoio do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que classificou a parlamentar como uma aliada “leal” e “à altura do cargo”.
Em vídeo publicado nas redes, Zanatta aparece caminhando ao som de notícias que repercutiam o endosso de Eduardo a uma possível candidatura sua, além de trechos de reportagens sobre o assunto. Sob a trilha de The final countdown, música usada em torneios esportivos e conhecida por abrir a UEFA Champions League, a deputada encerra a gravação com os dizeres “Sempre pronta para o combate”. A legenda do vídeo também é sugestiva: “Haverá sinais de que Brasil tem jeito”, escreveu.
O vídeo foi repostado por correligionários do PL, entre eles Eduardo Bolsonaro, que deixou um comentário afiado. “Cheio de sensível chorando. Adoro!”, escreveu.
Além da gravação, Zanatta republicou diversas postagens de apoio a uma eventual candidatura sua. Ela também respondeu a perguntas que questionavam se estaria pronta para ser vice, e aproveitou para falar de sua atuação no Congresso e fazer críticas ao PT.
Vice de Flávio
O senador Flávio Bolsonaro tem sinalizado que gostaria de ter uma vice mulher — o eleitorado feminino é um dos que ele tem dificuldade de conqusitar, mostram as pesquisas. Outros nomes também vem sendo cotados, como a senadora e ex-ministra do governo Bolsonaro Tereza Cristina (PP-MS), a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) e a deputada federal Simone Marquetto (PP-SP), que inclusive chegou a fazer agendas recentes com Flávio pelo interior de São Paulo.
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