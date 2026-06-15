Júlia Zanatta repercute possibilidade de ser vice de Flávio: ‘Pronta para o combate’

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) foi às redes no último domingo, 14, para reforçar — ainda mais — a inclinação de disputar como candidata a vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na corrida à Presidência da República.

Na última semana, a empreitada recebeu o apoio do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que classificou a parlamentar como uma aliada “leal” e “à altura do cargo”.

Em vídeo publicado nas redes, Zanatta aparece caminhando ao som de notícias que repercutiam o endosso de Eduardo a uma possível candidatura sua, além de trechos de reportagens sobre o assunto. Sob a trilha de The final countdown, música usada em torneios esportivos e conhecida por abrir a UEFA Champions League, a deputada encerra a gravação com os dizeres “Sempre pronta para o combate”. A legenda do vídeo também é sugestiva: “Haverá sinais de que Brasil tem jeito”, escreveu.

O vídeo foi repostado por correligionários do PL, entre eles Eduardo Bolsonaro, que deixou um comentário afiado. “Cheio de sensível chorando. Adoro!”, escreveu.

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Além da gravação, Zanatta republicou diversas postagens de apoio a uma eventual candidatura sua. Ela também respondeu a perguntas que questionavam se estaria pronta para ser vice, e aproveitou para falar de sua atuação no Congresso e fazer críticas ao PT.

Vice de Flávio

O senador Flávio Bolsonaro tem sinalizado que gostaria de ter uma vice mulher — o eleitorado feminino é um dos que ele tem dificuldade de conqusitar, mostram as pesquisas. Outros nomes também vem sendo cotados, como a senadora e ex-ministra do governo Bolsonaro Tereza Cristina (PP-MS), a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) e a deputada federal Simone Marquetto (PP-SP), que inclusive chegou a fazer agendas recentes com Flávio pelo interior de São Paulo.

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