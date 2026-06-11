Flávio Bolsonaro atua para reduzir resistência entre mulheres

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), intensificou acenos aos eleitorado feminino, onde encontra mais resistência. Na segunda-feira, Flávio participou de um evento com cerca de 200 empresárias, lideranças e formadoras de opinião e reforçou a intenção de indicar uma mulher como vice.

Batizado de “Brasil de Ideias Mulher”, o almoço foi organizado pelo Grupo Voto.

A última pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira, mostrou que a a intenção de voto para Flávio no primeiro turno é de 24% entre as mulheres e de 34% entre os homens. No público geral, ficou em 29%.

No almoço, Flávio indicou a “preferência” por uma companheira de chapa. “O que eu posso falar é que o perfil é de alguém que complemente a nossa chapa, uma pessoa preparada. De preferência, uma mulher”, declarou.

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A senadora Tereza Cristina (PP-MS) e as deputadas federais Simone Marquetto (PP-SP) e Clarissa Tércio (PP-PE) já foram cotadas para o posto, mas sua indicação dependeria de uma aliança com a federação entre União Brasil e PP.

Na quarta-feira, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) citou a deputada Julia Zanatta (PL-SC) como uma possível vice para o irmão. Outro nome especulado dentro do partido é a vereadora de Fortaleza Priscila Costa.

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Em maio, Flávio disse, em discurso em evento do PL em Santa Catarina, que vai “defender as mulheres”, citando dados oficiais sobre o aumento no número de casos de feminicídio em 2025. Na mesma fala, também elogiou as mães solo.