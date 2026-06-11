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Política

Flávio Bolsonaro atua para reduzir resistência entre mulheres

Senador declarou ter 'preferência' por mulher como companheira de chapa

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 14h26
O senador Flávio Bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro (Geraldo Magela/Agência Senado)
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Flávio Bolsonaro atua para reduzir resistência entre mulheres Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), intensificou acenos aos eleitorado feminino, onde encontra mais resistência. Na segunda-feira, Flávio participou de um evento com cerca de 200 empresárias, lideranças e formadoras de opinião e reforçou a intenção de indicar uma mulher como vice.

Batizado de “Brasil de Ideias Mulher”, o almoço foi organizado pelo Grupo Voto.

A última pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira, mostrou que a a intenção de voto para Flávio no primeiro turno é de 24% entre as mulheres e de 34% entre os homens. No público geral, ficou em 29%.

No almoço, Flávio indicou a “preferência” por uma companheira de chapa. “O que eu posso falar é que o perfil é de alguém que complemente a nossa chapa, uma pessoa preparada. De preferência, uma mulher”, declarou.

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A senadora Tereza Cristina (PP-MS) e as deputadas federais Simone Marquetto (PP-SP) e Clarissa Tércio (PP-PE) já foram cotadas para o posto, mas sua indicação dependeria de uma aliança com a federação entre União Brasil e PP.

Na quarta-feira, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) citou a deputada Julia Zanatta (PL-SC) como uma possível vice para o irmão. Outro nome especulado dentro do partido é a vereadora de Fortaleza Priscila Costa.

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Em maio, Flávio disse, em discurso em evento do PL em Santa Catarina, que vai “defender as mulheres”, citando dados oficiais sobre o aumento no número de casos de feminicídio em 2025. Na mesma fala, também elogiou as mães solo.

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