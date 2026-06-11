Eduardo fala em Julia Zanatta como possível vice de Flávio Bolsonaro
Deputada de Santa Catarina pelo PL representa ala fiel do bolsonarismo e poderia ser um forte trunfo nas pautas de costumes
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro citou a deputada Julia Zanatta (PL-SC) como uma possível vice do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na chapa em que disputará a Presidência da República em outubro deste ano.
“Se os maus reclamam, este é o caminho [certo]. Certamente, a deputada Julia Zanatta está à altura do cargo, basta ver sua lealdade, pautas que muito bem defende no Congresso e, claro, o esperneio da esquerda”, escreveu Eduardo em uma publicação nas redes sociais.
Zanatta se soma a mais um nome cotado para a posição de vice de Flávio, dos quais a maioria também é de outras mulheres. É o caso da senadora Tereza Cristina (PP-MS), da vice-presidente do PL Mulher e vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL-CE), e da deputada federal Simone Marquetto (PP-SP).
Entre os homens, os principais nomes cotados foram os do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (NOVO-MG) e do presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PP-PI). Nenhum dos dois, no entanto, devem se viabilizar — o primeiro, porque demonstra interesse em seguir com candidatura presidencial própria até o final, e o segundo, por causa do seu envolvimento no escândalo de corrupção do Banco Master.
Julia Zanatta não é capaz de ampliar os apoios a Flávio Bolsonaro, nem por meio dos partidos e nem pelas pautas que defende. No entanto, é uma mulher e representaria um forte aceno à base mais fiel do bolsonarismo, com foco na corrida pelo segundo turno.
Zanatta é conservadora nas pautas de costumes e costuma fazer embates com outros parlamentares progressistas e sobre questões ligadas aos direitos das mulheres e da comunidade LGBT+.
SE OS MAUS RECLAMAM, ESTE É O CAMINHO
Certamente a Dep. @apropriajulia (PL-SC) está a altura do cargo, basta ver sua lealdade, pautas que muito bem defende no Congresso e, claro, o esperneio da esquerda. pic.twitter.com/WBr9akiKYa
— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 11, 2026