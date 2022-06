Jornalista britânico e indigenista desaparecem no Amazonas

O jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira desapareceram no Vale do Javari, região remota no Amazonas, neste fim de semana. Repórter freelancer para o jornal The Guardian, Dom Phillips está escrevendo um livro e viajou acompanhado pelo brasileiro para realizar entrevistas.

De acordo com a União das Organizações Indígenas dos Povos do Javarari (Univaja), a equipe vinha recebendo ameaças antes do desaparecimento. “A ameaça não foi a primeira, outras já vinham sendo feitas a demais membros da equipe técnica da Univaja, além de outros relatos já oficializados para a Polícia Federal, ao Ministério Público Federal em Tabatinga, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos e ao Indigenous Peoples Rights International”, informa a entidade em nota.

A Univaja informou ainda que eles desapareceram há mais de 24 horas no trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte, pontos de ida e de retorno, no Amazonas.

O editor de meio-ambiente do The Guardian, Jonathan Watts, publicou mensagem no Twitter pedindo ajuda das autoridades brasileiras para encontrar a equipe: “Dom Phillips, um excelente jornalista, contribuidor regular do Guardian e um grande amigo, está desaparecido no Vale do Javari na Amazônia depois de ameaças de morte ao indigenista e companheiro de viagem Bruno Pereira, que também está desaparecido. Ligando para as autoridades brasileiras para lançar imediatamente uma operação de busca”.

O Ministério da Justiça ainda não se manifestou sobre o assunto.