Inspirado na Guatemala, pastor pediu a Bolsonaro jejum contra coronavírus

A ideia do jejum oficial anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 2, partiu de uma pregação do apóstolo Luiz Hermínio, líder da congregação Mevam (Missões Evangelísticas Vinde Amados Meus), cuja sede é em Itajaí (SC). Da linha pentecostal e entusiasta de Bolsonaro desde as eleições de 2018, o pastor fez um apelo ao presidente, governadores e prefeitos para que decrete oficialmente um “jejum de arrependimento” no país para conter a pandemia do coronavírus.

“Presidente Bolsonaro, por favor, decrete um jejum. Nós podemos decretar um jejum com a nossa igreja. Mas o senhor é autoridade. Se você for em rede nacional e pedir o jejum… Que jejue o maçom, o budista, o islã, os católicos, os evangélicos. Numa pandemia, não tem mais religião que se estabeleça, é um só espírito, é um só corpo”, disse o pastor, frisando os sobrenomes “proféticos” Messias do presidente e Moisés do governador de Santa Catarina. A mensagem foi transmitida durante o culto online no último domingo, 29 de março.

Como inspiração, o apóstolo citou como exemplo o presidente da Guatemala, que decretou jejum oficial no país na última semana, e a história bíblica de Jonas (o profeta que foi engolido pela baleia) e do rei de Nínive. Jonas vinha profetizando que o povo da cidade deveria se arrepender dos seus pecados senão seriam destruídos por Deus. A pregação chegou aos ouvidos do rei, que decidiu decretar um jejum oficial a toda a população, o que incluiu até os animais.

“E então proclamou em Nínive: ‘Eis que por decreto do rei e de seus nobres; fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento! Portanto, não havereis de comer nem beber nada! Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento’. Conforme a história, Deus viu o arrependimento verdadeiro do povo e voltou atrás na decisão de destruir a nação.

Para o apóstolo, o rei do país agora é Bolsonaro e ele é o profeta. “Levantem o jejum no Brasil e vocês vão ver esse vírus recuar, porque a terra clamou. Deus não suporta um coração que clama, os céus vão destilar justiça, nós cremos”, disse ele, na pregação.

No segundo semestre de 2018, o pastor também ganhou os holofotes no meio evangélico ao pedir aos seus ouvintes para que não reclamassem da facada que Bolsonaro levou durante a campanha eleitoral. “Jesus, para governar, teve que derramar sangue. Então não reclame da facada. Não há governo sem sangue. Não há governo sem sacrifício. O modelo de Deus é ‘primeiro sacrifica, depois governa’”.