Incêndio atinge presídio do Rio de Janeiro que abrigou Cabral e Messer

Um incêndio atinge nesta quarta-feira, 29, um dos locais mais emblemáticos do Rio de Janeiro, a Cadeia Pública José Frederico Marques. O presídio já abrigou políticos e empresários poderosos da capital fluminense, como o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Jorge Picciani, e mais recentemente o ex-doleiro Dario Messer.

Até o momento não há registros de feridos no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Benfica foi acionado pela manhã para combater as chamas do incêndio e, para isso, conta com o apoio dos quartéis Central, Tijuca e Vila Isabel. O Grupamento Tático de Suprimento de Água também opera no local.