Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

IBGE tem vagas temporárias com salários de até R$ 5,2 mil

Ao todo, são oferecidas 1.414 vagas; provas serão realizadas no dia 30 de agosto

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 11h43
Funcionário do IBGE
Funcionário do IBGE (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Continua após publicidade
IBGE tem vagas temporárias com salários de até R$ 5,2 mil Priorize VEJA no Google

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um novo processo seletivo para a contratação de profissionais temporários. Ao todo, são oferecidas 1.414 vagas para atuação nas atividades dos Censos Agropecuário, Florestal e Aquícola e da População em Situação de Rua. Os salários variam de R$ 2.932 a R$ 5.255,40.

O IBGE está com outro processo seletivo aberto, com 8,238 mil vagas temporárias. Somadas as duas seleções, no total o instituto está com 9.652 vagas abertas.

Para essa nova seleção, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia, banca responsável pela organização da seleção, até o dia 15 de julho.

Continua após a publicidade

A taxa de inscrição para o cargo de Agente censitário de qualidade custa R$ 41,76, enquanto para Analista censitário é de R$ 37,50. O pagamento pode ser realizado até o dia 16 de julho. Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção do pagamento.

Siga

As provas serão realizadas nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal no dia 30 de agosto deste ano. O exame para agente censitário de qualidade será aplicado no período da manhã. A prova para analista censitário ocorrerá à tarde. Dessa forma, o candidato poderá concorrer às duas funções, desde que cumpra os requisitos previstos no edital.

Continua após a publicidade

Vagas e cargos

  • Agente censitário de qualidade: 394 vagas;
  • Analista censitário: 1.020 vagas;
  • Total: 1.414 vagas.

Salários e benefícios

  • Agente censitário de qualidade: R$ 2.932 por mês;
  • Analista censitário: R$ 5.255,40 por mês.

Além do salário, os profissionais contratados poderão receber os seguintes benefícios:

Continua após a publicidade
  • Auxílio-alimentação de R$ 1.192;
  • Auxílio-transporte;
  • Auxílio pré-escolar, quando aplicável;
  • Férias proporcionais;
  • 13º salário proporcional.

Escolaridade exigida

  • Para agente censitário de qualidade, é necessário ter o ensino médio completo;
  • Para analista censitário, o candidato deverá ter curso superior completo na área de conhecimento correspondente à especialidade escolhida.
    Continua após a publicidade

    Jornada de trabalho

    A jornada será de 40 horas semanais, distribuídas em oito horas diárias, para as duas funções.

    Duração dos contratos

    A previsão inicial é de que os contratos tenham duração de até doze meses. O prazo poderá ser prorrogado de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária, respeitado o limite total de 48 meses.

    Os contratos terão vigência inicial de trinta dias e poderão ser renovados sucessivamente. O desempenho dos trabalhadores será avaliado mensalmente. Segundo o edital, uma avaliação inferior a 70 pontos poderá resultar na rescisão do contrato.

    Continua após a publicidade

    Como será a seleção

    O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

    Para agente censitário de qualidade, o exame terá sessenta questões sobre:

    • Língua portuguesa;
    • Raciocínio lógico quantitativo;
    • Geografia;
    • Conhecimentos técnicos.

    Para analista censitário, a prova também terá sessenta questões, distribuídas entre:

    • Língua portuguesa;
    • Raciocínio lógico quantitativo;
    • Conhecimentos específicos da área escolhida.

    Critérios de aprovação

    Para agente censitário de qualidade, o candidato deverá alcançar pelo menos 30% da pontuação total da prova e acertar ao menos uma questão de cada disciplina.

    Para analista censitário, será necessário obter pelo menos 40% da pontuação total e responder corretamente a, no mínimo, uma questão de cada matéria.

    Reserva de vagas

    O processo seletivo prevê a seguinte distribuição de vagas reservadas:

    • 5% para pessoas com deficiência;
    • 25% para pessoas pretas e pardas;
    • 3% para indígenas;
    • 2% para quilombolas.

    Requisitos para contratação

    Entre as exigências para a contratação estão:

    • Ter, no mínimo, 18 anos;
    • Estar em dia com as obrigações eleitorais;
    • Estar em dia com as obrigações militares, no caso dos candidatos do sexo masculino;
    • Apresentar a escolaridade exigida para a função;
    • Ter aptidão física e mental para exercer as atividades;
    • Apresentar os documentos exigidos pelo IBGE.

    Cronograma do concurso do IBGE:

    • 17/06 a 15/07: período de inscrições;
    • 17/06 a 15/07: prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição;
    • Até 16/07: pagamento da taxa para os candidatos que não solicitaram isenção;
    • 24/08: divulgação do Cartão de Convocação, com os locais e horários das provas;
    • 30/08: aplicação das provas objetivas;
    • 31/08: divulgação do gabarito preliminar e dos cadernos de questões;
    • 25/09: divulgação do resultado definitivo da prova objetiva e convocação para o procedimento de heteroidentificação;
    • 03/10, 09/10, 10/10 e 11/10: realização do procedimento de heteroidentificação;
    • 20/10: divulgação dos resultados preliminares dos procedimentos relacionados à reserva de vagas;
    • 21/10 e 22/10: recursos contra os resultados preliminares dos procedimentos de reserva de vagas;
    • 28/10: divulgação dos resultados definitivos dos procedimentos de reserva de vagas;
    • 28/10: divulgação do resultado preliminar do processo seletivo;
    • 29/10 e 30/10: recursos contra o resultado preliminar;
    • 06/11: divulgação do resultado definitivo do processo seletivo.
    Publicidade
    TAGS:
    Concursos públicos
    IBGE
    Assine Abril

    Veja Negócios

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    Veja

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    Guia do Estudante

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

    Superinteressante

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    Quatro Rodas

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    Você RH

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

    Veja Saúde

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    Claudia

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

    Viagem e Turismo

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

    Goread

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia + Veja

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    Veja + Zero Hora

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Capricho

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas + Placar

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

    VEJA + ESTADÃO DIGITAL

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
    Quem assina tem mais vantagens
    Icone de colunistas
    Colunistas
    Conteúdo criado por especialistas
    Icone de favoritos
    Seus favoritos
    Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
    Icone de aplicativo
    Aplicativo
    Leia todas as revistas em um só app
    Icone de sites
    Sites
    Acesso ilimitado aos sites
    Icone de leitura offline
    Leia offline
    Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
    Icone de clube
    Abril Signature
    Descontos, cashback, sorteios e muito mais

    Leia também no GoRead

    Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

    Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

    Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
    ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

    Digital Premium

    A notícia em tempo real na palma da sua mão!
    Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
    De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
    ESQUENTA BLACK FRIDAY

    Revista em Casa + Digital Premium

    Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
    De: R$ 59,99/mês
    A partir de R$ 32,90/mês
    Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

    *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
    *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).