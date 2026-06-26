IBGE tem vagas temporárias com salários de até R$ 5,2 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um novo processo seletivo para a contratação de profissionais temporários. Ao todo, são oferecidas 1.414 vagas para atuação nas atividades dos Censos Agropecuário, Florestal e Aquícola e da População em Situação de Rua. Os salários variam de R$ 2.932 a R$ 5.255,40.

O IBGE está com outro processo seletivo aberto, com 8,238 mil vagas temporárias. Somadas as duas seleções, no total o instituto está com 9.652 vagas abertas.

Para essa nova seleção, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia, banca responsável pela organização da seleção, até o dia 15 de julho.

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A taxa de inscrição para o cargo de Agente censitário de qualidade custa R$ 41,76, enquanto para Analista censitário é de R$ 37,50. O pagamento pode ser realizado até o dia 16 de julho. Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção do pagamento.

As provas serão realizadas nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal no dia 30 de agosto deste ano. O exame para agente censitário de qualidade será aplicado no período da manhã. A prova para analista censitário ocorrerá à tarde. Dessa forma, o candidato poderá concorrer às duas funções, desde que cumpra os requisitos previstos no edital.

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Vagas e cargos

Agente censitário de qualidade: 394 vagas;

Analista censitário: 1.020 vagas;

Total: 1.414 vagas.

Salários e benefícios

Agente censitário de qualidade: R$ 2.932 por mês;

Analista censitário: R$ 5.255,40 por mês.

Além do salário, os profissionais contratados poderão receber os seguintes benefícios:

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Auxílio-alimentação de R$ 1.192;

Auxílio-transporte;

Auxílio pré-escolar, quando aplicável;

Férias proporcionais;

13º salário proporcional.

Escolaridade exigida

Para agente censitário de qualidade, é necessário ter o ensino médio completo;

Para analista censitário, o candidato deverá ter curso superior completo na área de conhecimento correspondente à especialidade escolhida.

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Jornada de trabalho

A jornada será de 40 horas semanais, distribuídas em oito horas diárias, para as duas funções.

Duração dos contratos

A previsão inicial é de que os contratos tenham duração de até doze meses. O prazo poderá ser prorrogado de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária, respeitado o limite total de 48 meses.

Os contratos terão vigência inicial de trinta dias e poderão ser renovados sucessivamente. O desempenho dos trabalhadores será avaliado mensalmente. Segundo o edital, uma avaliação inferior a 70 pontos poderá resultar na rescisão do contrato.

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Como será a seleção

O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Para agente censitário de qualidade, o exame terá sessenta questões sobre:

Língua portuguesa;

Raciocínio lógico quantitativo;

Geografia;

Conhecimentos técnicos.

Para analista censitário, a prova também terá sessenta questões, distribuídas entre:

Língua portuguesa;

Raciocínio lógico quantitativo;

Conhecimentos específicos da área escolhida.

Critérios de aprovação

Para agente censitário de qualidade, o candidato deverá alcançar pelo menos 30% da pontuação total da prova e acertar ao menos uma questão de cada disciplina.

Para analista censitário, será necessário obter pelo menos 40% da pontuação total e responder corretamente a, no mínimo, uma questão de cada matéria.

Reserva de vagas

O processo seletivo prevê a seguinte distribuição de vagas reservadas:

5% para pessoas com deficiência;

25% para pessoas pretas e pardas;

3% para indígenas;

2% para quilombolas.

Requisitos para contratação

Entre as exigências para a contratação estão:

Ter, no mínimo, 18 anos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com as obrigações militares, no caso dos candidatos do sexo masculino;

Apresentar a escolaridade exigida para a função;

Ter aptidão física e mental para exercer as atividades;

Apresentar os documentos exigidos pelo IBGE.

Cronograma do concurso do IBGE:

17/06 a 15/07: período de inscrições;

17/06 a 15/07: prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição;

Até 16/07: pagamento da taxa para os candidatos que não solicitaram isenção;

24/08: divulgação do Cartão de Convocação, com os locais e horários das provas;

30/08: aplicação das provas objetivas;

31/08: divulgação do gabarito preliminar e dos cadernos de questões;

25/09: divulgação do resultado definitivo da prova objetiva e convocação para o procedimento de heteroidentificação;

03/10, 09/10, 10/10 e 11/10: realização do procedimento de heteroidentificação;

20/10: divulgação dos resultados preliminares dos procedimentos relacionados à reserva de vagas;

21/10 e 22/10: recursos contra os resultados preliminares dos procedimentos de reserva de vagas;

28/10: divulgação dos resultados definitivos dos procedimentos de reserva de vagas;

28/10: divulgação do resultado preliminar do processo seletivo;

29/10 e 30/10: recursos contra o resultado preliminar;

06/11: divulgação do resultado definitivo do processo seletivo.