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Brasil

Concurso do IBGE: inscrições abertas para mais de 8 mil vagas de nível médio

Saiba os salários, como se inscrever e cronograma completo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 10h22
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.
 (Divulgação/VEJA)
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um novo processo seletivo com 8.238 vagas temporárias para atuação nas atividades do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. A seleção será organizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e contempla funções de nível médio, com salários que variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, além de benefícios previstos em edital.

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A prova terá caráter eliminatório e classificatório, com 60 questões de múltipla escolha e cinco alternativas cada. As disciplinas variam de acordo com a função, mas incluem Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Quantitativo e conhecimentos específicos ou administrativos, conforme o cargo escolhido. As provas estão previstas para o dia 27 de setembro.

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Distribuição das vagas:

  • Agente Censitário Supervisor (ACS) – 4.143 vagas
  • Agente Censitário Administrativo (ACA) – 1.110 vagas
  • Agente Censitário de Informática (ACI) – 1.089 vagas
  • Agente Operacional Regional (AOR) – 948 vagas 
  • Agente Censitário Regional (ACR) – 948 vagas 
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O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas.

Salários:

  • Agente Operacional Regional – R$ 4.008
  • Agente Censitário Regional – R$ 3.858
  • Agente Censitário Supervisor – R$ 3.480
  • Agente Censitário Administrativo – R$ 2.128
  • Agente Censitário de Informática – R$ 2.128
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A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com oito horas diárias. O edital também prevê auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

Requisitos:

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo. No caso de Agente Operacional Regional, também é exigida Carteira Nacional de Habilitação, definitiva ou provisória, no mínimo na categoria B e dentro do prazo de validade. A previsão inicial de duração do contrato é de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação, desde que respeitado o limite previsto no edital.

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Como se inscrever no concurso do IBGE?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBFC, até as 23h (horário de Brasília) do dia 1º de julho. A taxa de inscrição é de R$ 53 para todas as funções. No ato da inscrição, o candidato deverá escolher apenas uma função, uma localidade de concorrência e o município onde fará a prova. O pagamento para não isentos poderá ser feito até 2 de julho.

Cronograma:

  • Inscrições: de 12/06 até as 23h de 01/07;
  • Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 12/06 até as 23h de 01/07;
  • Último dia para pagamento da inscrição: 02/07;
  • Resultado preliminar dos pedidos de isenção: 08/07;
  • Convocação para a prova objetiva: 18/09;
  • Aplicação da prova objetiva: 27/09;
  • Divulgação do gabarito preliminar e do caderno de questões: 28/09;
  • Resultado preliminar da prova objetiva: 26/10;
  • Disponibilização da imagem do cartão-resposta: das 10h de 26/10 até as 17h de 28/10;
  • Publicação do resultado final: 18/12.
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