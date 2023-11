Haddad é o ministro mais popular na internet

Um levantamento realizado pela Quaest Consultoria e Pesquisa apontou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), foi o integrante do governo Lula mais popular na internet até a última semana do mês de novembro. Haddad apresentou um Índice de Popularidade Digital com valor de 67,3, pouco mais que o segundo colocado do ranking, o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), que aparece com 63,9.

Trata-se de um índice calculado a partir da análise de 175 variáveis coletadas nas principais plataformas digitais, tais como Instagram, Facebook, Youtube, TikTok e Google. Com base nesses dados, há o cálculo de um indicador que varia de 0 a 100 e pode ser comparado ao longo do tempo.

Haddad tem sido o ministro com maior desenvoltura nas redes sociais, segundo a Quaest, desde julho, quando seu IDP chegou ao ponto mais alto, 77,8. Nos meses seguintes, período em que o governo Lula conseguiu aprovar medidas econômicas relevantes no Congresso, o índice do ministro da Fazenda permaneceu na casa dos 70. Dino, por sua vez, foi o ministro mais popular até junho, quando seu IPD era de 77,2.

A Quaest indicou ainda que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) apresentou o terceiro maior IPD da Esplanada – com índice de 44 pontos – um crescimento expressivo em relação aos levantamentos anteriores. A alta acontece no momento em que Alckmin passa por um processo de repaginação de imagem nas redes sociais. Em maio, por exemplo, o vice-presidente ocupava o sexto lugar do ranking.

Quem fez o movimento contrário nas pesquisas da Quaest foi a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede). Ela começou o ano como uma das auxiliares mais populares na internet. Depois de alguns desentendimentos com Lula nesse período, a ministra adotou uma postura mais discreta na gestão. Neste mês, Marina apresentou um IPD de 20,5 e despencou para a 25ª posição. Em junho, Marina ocupava o terceiro lugar.

