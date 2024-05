Guaíba recua mais 10 cm em 24h; há previsão de chuva apenas para terça

O nível do Lago Guaíba, que banha a região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, caiu para 4,43 metros neste domingo, 19, segundo monitoramento feito pela Agência Nacional de Águas (ANA) por volta das 9h. Com a redução das chuvas na região, o nível do lago tem recuado gradativamente nos últimos dias.

As águas do Guaíba, porém, seguem bem acima da cota de inundação, que é de 3 metros, e pode permanecer desta maneira até o fim do mês ou mais, por causa da possibilidade de novas chuvas, segundo análise do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

“Os cenários de previsão indicam cheia duradoura, com redução lenta dos níveis”, diz a previsão do IPH. “Deve permanecer acima dos 4 m até o início da semana que vem. Redução segue lenta, mantendo-se acima da cota de inundação de 3 m até o final do mês ou mais, dada a possibilidade de novas chuvas.”

Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva forte para a região metropolitana de Porto Alegre neste domingo, apenas de chuviscos. Na segunda-feira, 20, o tempo fica ainda mais seco, mas na terça-feira, 21, novas áreas de instabilidade devem se formar sobre o estado e há risco de chuva forte.

O pico do Guaíba foi atingido no último dia 5, quando chegou à marca de 5,35 metros.

Balanço da Defesa Civil

Desde o início das enchentes, a Defesa Civil contabiliza 155 mortos, 89 desaparecidos e 806 feridos. As chuvas afetam 463 municípios do estado e 2,3 milhões de pessoas. Quase 77 mil estão em abrigos e mais de 540 mil estão desalojados. Foram resgatadas mais de 82 mil pessoas e cerca de 12,2 mil animais.