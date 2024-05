Governo Lula nega que tenha patrocinado show de Madonna: ‘Fake news’

O governo Lula divulgou neste domingo, 5, uma nota para desmentir boatos que circularam nas redes sociais de que a União teria patrocinado o show da cantora Madonna, realizado na orla de Copacabana no sábado 4. O comunicado classifica os rumores compartilhados principalmente por perfis bolsonaristas como “fake news” e “desinformação”. O evento lotou as areias da praia, com mais de 1,6 milhão de fãs da artista considerada a rainha do pop. O show, segundo o texto, foi financiado pelos patrocinadores de Madonna.

“Peças de desinformação têm compartilhado uma informação falsa de que o show da Madonna no Rio de Janeiro teria sido patrocinado com dinheiro do governo federal. Isso não procede, tendo em vista que a artista tem como patrocinador o Banco Itaú, a empresa Heineken, além de apoio da Prefeitura e do Governo do Rio de Janeiro”, diz um trecho da nota.

Durante o show, muitos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro usaram as redes sociais na tentativa de desgastar o governo Lula explorando a realização do espetáculo em meio às chuvas que vêm devastando o Rio Grande do Sul. Na internet, disseminaram narrativas de que o petista teria supostamente destinado dinheiro público para o show em vez de usar os recursos para ajudar as famílias gaúchas abatidas pelas enchentes. “Esta fabricação de notícia falsa não é apenas irresponsável, mas perigosa, principalmente quando desvia a atenção de questões críticas, como a tragédia em curso no Rio Grande do Sul”, sustenta o governo em outro trecho da nota.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta (PT-RS), também gravou um vídeo no qual se disse “perplexo” com as informações que circularam pelas redes sociais. “Infelizmente preciso fazer esse vídeo para vocês. Estou perplexo com a quantidade de mentiras, fake news e desinformação e com os vídeos que estão circulando tentando criar narrativa mentirosa de uma ligação do show da Madonna com a tragédia no Rio Grande do Sul. Eu não consigo entender como num momento como esses que estamos trabalhando para salvar vidas tem gente que se dedica para produzir mentiras.”

Medidas cabíveis

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, tomar providências judiciais contra quem disseminou esses conteúdos. No Twitter, afirmou que o governo já pediu a retirada desses materiais do ar. “Determinei estudar ações civis de indenizações por dano moral coletivo em face dos disseminadores de notícias falsas que, não bastassem as mentiras veiculadas, exploram a tragédia que afeta milhões de pessoas no RS”, escreveu Messias.