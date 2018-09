Funcionários ‘invadem’ museu para tentar salvar parte do acervo

zoom_out_map 1/39 Funcionários do Museu Nacional tentam salvar parte do acervo e equipamentos de incêndio - 03/09/2018 (Fernando Souza/AdUFRJ/Divulgação)

zoom_out_map 2/39 Funcionários do Museu Nacional tentam salvar parte do acervo e equipamentos de incêndio - 03/09/2018 (Fernando Souza/AdUFRJ/Divulgação)

zoom_out_map 3/39 Funcionários do Museu Nacional tentam salvar parte do acervo e equipamentos de incêndio - 03/09/2018 (Fernando Souza/AdUFRJ/Divulgação)

zoom_out_map 4/39 Funcionários do Museu Nacional tentam salvar parte do acervo e equipamentos de incêndio - 03/09/2018 (Fernando Souza/AdUFRJ/Divulgação)

zoom_out_map 5/39 Funcionários do Museu Nacional tentam salvar parte do acervo e equipamentos de incêndio - 03/09/2018 (Fernando Souza/AdUFRJ/Divulgação)

zoom_out_map 6/39 Funcionários do Museu Nacional tentam salvar parte do acervo e equipamentos de incêndio - 03/09/2018 (Fernando Souza/AdUFRJ/Divulgação)

zoom_out_map 7/39 Funcionários do Museu Nacional tentam salvar parte do acervo e equipamentos de incêndio - 03/09/2018 (Fernando Souza/AdUFRJ/Divulgação)

zoom_out_map 8/39 Funcionários do Museu Nacional tentam salvar parte do acervo e equipamentos de incêndio - 03/09/2018 (Fernando Souza/AdUFRJ/Divulgação)

zoom_out_map 9/39 Funcionários do Museu Nacional tentam salvar parte do acervo e equipamentos de incêndio - 03/09/2018 (Fernando Souza/AdUFRJ/Divulgação)

zoom_out_map 10/39 Manifestantes protestam na região da Cinelândia, no Rio de Janeiro (RJ), em defesa do Museu Nacional e outros prédios públicos usados como arquivos, bibliotecas e outros espaços de memória - 03/09/2018 (Daniel Ramalho/AFP)

zoom_out_map 11/39 Manifestantes protestam na região da Cinelândia, no Rio de Janeiro (RJ), em defesa do Museu Nacional e outros prédios públicos usados como arquivos, bibliotecas e outros espaços de memória - 03/09/2018 (Daniel Ramalho/AFP)

zoom_out_map 12/39 Manifestantes protestam na região da Cinelândia, no Rio de Janeiro (RJ), em defesa do Museu Nacional e outros prédios públicos usados como arquivos, bibliotecas e outros espaços de memória - 03/09/2018 (Rommel Pinto/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 13/39 Manifestantes protestam na região da Cinelândia, no Rio de Janeiro (RJ), em defesa do Museu Nacional e outros prédios públicos usados como arquivos, bibliotecas e outros espaços de memória - 03/09/2018 (Rommel Pinto/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 14/39 Manifestantes protestam na região da Cinelândia, no Rio de Janeiro (RJ), em defesa do Museu Nacional e outros prédios públicos usados como arquivos, bibliotecas e outros espaços de memória - 03/09/2018 (Daniel Ramalho/AFP)

zoom_out_map 15/39 Imagem registrada por drone mostra destruição causada por incêndio no Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro (RJ) - 03/09/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

zoom_out_map 16/39 Vista da entrada do Museu Nacional, no Rio de Janeiro (RJ), após grave incêndio atingir o prédio - 03/09/2018 (Carl de Souza/AFP)

zoom_out_map 17/39 Vista aérea mostra o Museu Nacional, no Rio de Janeiro (RJ), após incêndio. Ao fundo , o Estádio do Maracanã - 03/09/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

zoom_out_map 18/39 Imagem registrada por drone mostra repartição do Museu Nacional destruída após incêndio - 03/09/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

zoom_out_map 19/39 O maior tesouro do Museu Nacional, que foi atingido por um incêndio é o fóssil Luzia, esqueleto mais antigo já encontrado nas Américas, com cerca de 12 mil anos de idade (Buda Mendes/Getty Images)

zoom_out_map 20/39 Imagem registrada por drone mostra repartição do Museu Nacional destruída após incêndio - 03/09/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

zoom_out_map 21/39 Policiais do município do Rio de Janeiro fazem a segurança do Museu Nacional que está interditado após incêndio - 03/09/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

zoom_out_map 22/39 Manifestantes protestam em frente ao Museu Nacional, em São Cristovão, no Rio de Janeiro (RJ), após grande incêndio atingir o local - 03/09/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

zoom_out_map 23/39 Manifestantes exibem cartazes durante protesto realizado em frente ao Museu Nacional, em São Cristovão, no Rio de Janeiro (RJ), após grande incêndio atingir o local - 03/09/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

zoom_out_map 24/39 Manifestantes exibem cartazes durante protesto realizado em frente ao Museu Nacional, em São Cristovão, no Rio de Janeiro (RJ), após grande incêndio atingir o local - 03/09/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

zoom_out_map 25/39 Vista aérea do Museu Nacional no Rio de Janeiro após bombeiros controlarem as chamas do incêndio - 03/09/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

zoom_out_map 26/39 Bombeiro trabalha após incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro - 03/09/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

zoom_out_map 27/39 Bombeiro caminha por detritos do Museu Nacional no Rio de Janeiro - 03/09/2018 (Pilar Olivares/Reuters)

zoom_out_map 28/39 Após mais de 6h, bombeiros controlam incêndio no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio, nesta segunda-feira. Mais antigo do país, museu tem 20 milhões de itens e apresentava problemas de manutenção - 03/09/2018 (Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

zoom_out_map 29/39 Após mais de 6 h, bombeiros controlam incêndio no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio, nesta segunda-feira (3). Mais antigo do país, museu tem 20 milhões de itens e apresentava problemas de manutenção. (Foto: (Marcelo Fonseca/Folhapress)

zoom_out_map 30/39 O maior tesouro do Museu Nacional, que foi atingido por um incêndio é o fóssil Luzia, esqueleto mais antigo já encontrado nas Américas, com cerca de 12 mil anos de idadeThe cause of the fire was not yet known, according to local media. / AFP PHOTO / Carl DE SOUZA (Carl de Souza/AFP)

zoom_out_map 31/39 Incêndio de grandes proporções consome o prédio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro - 02/09/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

zoom_out_map 32/39 Inaugurado em 1818, o Museu Nacional completou 200 anos em junho e tinha mais de 20 milhões de itens (Buda Mendes/Getty Images)

zoom_out_map 33/39 Inaugurado em 1818, o Museu Nacional completou 200 anos em junho e tinha mais de 20 milhões de itens (Buda Mendes/Getty Images)

zoom_out_map 34/39 Incêndio de grandes proporções consome o prédio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro - 02/09/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

zoom_out_map 35/39 Incêndio de grandes proporções consome o prédio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro - 02/09/2018 (Tania Dominici/Reuters)

zoom_out_map 36/39 Pessoas acompanham o trabalho dos bombeiros na tentativa de extinguir um incêndio de grandes proporções no prédio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro - 02/09/2018 (Ricardo Moraes/Reuters)

zoom_out_map 37/39 O maior tesouro do Museu Nacional, que foi atingido por um incêndio é o fóssil Luzia, esqueleto mais antigo já encontrado nas Américas, com cerca de 12 mil anos de idade (Buda Mendes/Getty Images)

zoom_out_map 38/39 Um incêndio de proporções atingiu, no começo da noite de domingo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão - 02/09/2018 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)