Foragido nos EUA, blogueiro bolsonarista vai a ato pró-Bolsonaro

Em um dos vídeos postados em sua conta no Instagram, de cerca de 6 minutos, Allan dos Santos exalta brasileiros concentrados para a manifestação pró-Bolsonaro e aparece tirando fotos com apoiadores do presidente. “Olha isso aqui, a galera esperando o Bolsonaro em Orlando. E ainda nem começou! Faz barulho aí galera”, diz num trecho da filmagem. Vestido de blazer azul e camisa social, o bolsonarista foragido da Justiça para tirar fotos com apoiadores e prossegue: “A galera está aqui. Esse aqui é o Datafolha, o “Datapovo” de verdade. Hoje é dia de ver a imprensa chorar”, provoca.

Em outros vídeos, o blogueiro foragido mostra os apoiadores do presidente aglomerados diante do palco montado para receber o presidente em franca pré-campanha.

O presidente aproveitou a viagem à Cúpula das Américas, em Los Angeles, para se reunir com milhares de apoiadores brasileiros que vivem nos EUA. Eram esperadas cerca de 2 000 pessoas no evento, organizado pelo Grupo Yes Brasil USA.

Mais cedo, Bolsonaro havia dito que não descartava a possibilidade de se encontrar com Allan dos Santos, caso estivesse presente em um dos eventos. Em outubro de 2021, o ministro Alexandre de Moraes mandou prender Allan e determinou ainda ao Ministério da Justiça o início imediato do processo de extradição dele, o que não foi concluído. O blogueiro é alvo de investigações também que apuram ataques ao próprio STF e a participação em atos antidemocráticos. “Se estiver presente, eu falo com ele. É um cidadão. Falo com ele, sem problema nenhum. É um cidadão brasileiro. Se expressou, se foi bem ou mal, sua pena jamais poderia ser ameaça de prisão”, declarou Bolsonaro.

Quando perguntado esse encontro com o blogueiro foragido não poderia ser interpretado como uma afronta à Côrte, o presidente partiu para o ataque: “O pessoal do Supremo tem que entender que não são deuses. Todos nós somos autoridades e subordinadas à Constituição. Tem alguns no Supremo, não são todos, têm que tirar da cabeça que não são todos-poderosos, que têm erros, têm falhas e se curvar à Constituição. Acima de nós estão os cidadãos. Eu sirvo aos cidadãos. A minha vida não é fácil, não estou reclamando, e faço todo o possível para atender à população brasileira”