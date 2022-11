Flávio Bolsonaro posta vídeo de ‘bebê maconheiro’ e YouTube pune senador

O canal do Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no YouTube sofreu punições depois que o senador postou um vídeo em que uma mãe oferecia um cigarro de maconha para seu bebê. O político tentou associar a imagem aos eleitores de esquerda e a defesa da legalização da drogas. O material, no entanto, fere a política do site americano por expor menores de idades. Como consequência, o vídeo foi retirado do ar e o filho “zero um” de Jair Bolsonaro ficou impossibilitado de realizar qualquer publicação por sete dias. Se houver mais postagens que contrariem os termos da plataforma, Flávio pode perder o canal permanentemente.