Ex-esposa de Bolsonaro se muda para a Noruega em meio a investigações

A ex-esposa de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle, voltou a morar na Noruega depois de perder a eleição no primeiro turno. Segundo a colunista do UOL Juliana Dal Piva, a mãe de Jair Renan, o quarto filho do ex-presidente, está trabalhando como colaboradora em uma creche na cidade de Halden.

Candidata a deputada distrital, Ana Cristina, que concorreu com o sobrenome Bolsonaro, teve apenas 1.485 votos e não conquistou o cargo em Brasília. Logo após a derrota, viajou sem data de retorno para a Noruega, onde morou entre 2009 e 2014, quando obteve cidadania norueguesa.

Em uma publicação feita em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 6, Ana Cristina aparece coberta de neve voltando do trabalho.” A vida aqui também não é fácil não. Acha que é só glamour? Não. Saindo do trabalho”, diz ela, que chegou a compartilhar vídeos em dezembro dizendo que estava de férias no país.

Ana Cristina é investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no esquema das rachadinhas, no qual é suspeita de recolher ilegalmente parte dos salários dos funcionários do vereador Carlos Bolsonaro na Câmara municipal. Ela também é investigada pela Polícia Federal pela compra de uma mansão de R$ 3 milhões em Brasília.