Ex-Chiquititas está grávida do presidente do Banco Central
Elisa Veeck anunciou novidade
Elisa Veeck anunciou que está grávida da primeira filha com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Aos 38 anos, a apresentadora da CNN, que também atuou em Chiquititas nos anos 1990, está no quarto mês de gestação e contou a novidade na quarta-feira, 11, em uma publicação nas redes sociais. A menina será a primeira filha do casal, que está junto desde 2023 e mantém o relacionamento longe dos holofotes.
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Para compartilhar a notícia, Elisa escolheu uma fotografia de um macacão infantil estampado com corações e tulipas. Na legenda, fez uma brincadeira com uma de suas atividades favoritas fora dos estúdios de televisão. “Mais uma aluninha de bateria no mundo”, escreveu, em referência às aulas de bateria que a jornalista faz há pouco mais de um ano.
Antes de se tornar um dos rostos da CNN Brasil, Elisa teve uma passagem pela dramaturgia. Ainda criança, integrou o elenco da primeira versão brasileira de Chiquititas, exibida pelo SBT em 1997, na qual interpretou Fran. Anos depois, direcionou a carreira para o jornalismo. Já Galípolo assumiu a presidência do Banco Central em janeiro de 2025, após indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.