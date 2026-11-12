Ex-Chiquititas está grávida do presidente do Banco Central

Elisa Veeck anunciou que está grávida da primeira filha com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Aos 38 anos, a apresentadora da CNN, que também atuou em Chiquititas nos anos 1990, está no quarto mês de gestação e contou a novidade na quarta-feira, 11, em uma publicação nas redes sociais. A menina será a primeira filha do casal, que está junto desde 2023 e mantém o relacionamento longe dos holofotes.

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Para compartilhar a notícia, Elisa escolheu uma fotografia de um macacão infantil estampado com corações e tulipas. Na legenda, fez uma brincadeira com uma de suas atividades favoritas fora dos estúdios de televisão. “Mais uma aluninha de bateria no mundo”, escreveu, em referência às aulas de bateria que a jornalista faz há pouco mais de um ano.

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Antes de se tornar um dos rostos da CNN Brasil, Elisa teve uma passagem pela dramaturgia. Ainda criança, integrou o elenco da primeira versão brasileira de Chiquititas, exibida pelo SBT em 1997, na qual interpretou Fran. Anos depois, direcionou a carreira para o jornalismo. Já Galípolo assumiu a presidência do Banco Central em janeiro de 2025, após indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.