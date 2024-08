A namorada famosa de Gabriel Galípolo, indicado ao Banco Central

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gabriel Galípolo, 40 anos, foi indicado por Lula, nesta quarta-feira, 28, para comandar o Banco Central após o fim do mandato de Roberto Campos Neto. Após o anúncio da nomeação, internautas lotaram as redes sociais com elogios ao economista, que é comprometido com uma pessoa já conhecida do público. O galã namora a jornalista Elisa Veeck, 36 anos, desde o ano passado.

Atualmente, ela é apresentadora na CNN Brasil, mas seu destaque na televisão começou bem antes. Elisa interpretou a personagem Fran, na novela infantil Chiquititas, exibida no fim da década de 1990, no SBT. No folhetim, ela contracenou com os atores Jonatas Faro, Yuri Xavier e Bruno Gagliasso. Veeck é natural do Rio Grande do Sul e formou-se em Comunicação Social em 2016. Na veia artística, além de Chiquititas, ela também protagonizou um clipe da banca de rock brasileiro NXZero.