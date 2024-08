Lula indica Gabriel Galípolo para suceder Campos Neto no Banco Central

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula decidiu encaminhar ao Senado a indicação do economista Gabriel Galípolo para comandar o Banco Central ao fim do mandato do atual chefe da instituição, Roberto Campos Neto, que acaba no final deste ano.

O anúncio foi feito há pouco pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em pronunciamento no Palácio do Planalto.

“O presidente da República me incumbiu de fazer um comunicado aqui de que hoje ele está encaminhando ao Senado Federal, ao presidente [Rodrigo] Pacheco e para o senador Vanderlan [Cardoso], presidente da CAE [Comissão de Assuntos Econômicos] o indicado dele para a presidência do Banco Central, que vem a ser o Gabriel Galípolo”, declarou Haddad, ao lado do indicado.

Atual diretor de Política Monetária do BC, Galípolo foi secretário-executivo do Ministério da Fazenda no início da gestão de Haddad na pasta e era o favorito para ser indicado ao posto.

O ministro informou que a partir de agora o governo vai “começar a trabalhar” os três nomes que vão compor a diretoria do Banco Central até o final do ano. Segundo ele, as indicações serão feitas oportunamente, depois de “entrevistar” candidatos e tomar a decisão junto ao presidente da República.

Na sequência, Haddad lembrou que a sabatina do indicado é uma atribuição do Senado e apontou que Lula chegou a discutir com o Pacheco qual seria a melhor oportunidade.

“Cabe ao Senado marcar e decidir, mas eu quero crer que estão sintonizados os presidentes Pacheco e Lula em relação à importância dessa indicação. Então vamos aguardar o pronunciamento do presidente Pacheco. Tentei falar com ele agora há pouco, não consegui falar com ele, mas saindo daqui eu vou voltar a ligar para nós conversarmos sobre isso. Mas o presidente Lula já vinha conversando com o presidente Pacheco a respeito disso e nós vamos respeitar a institucionalidade da Casa. A Casa tem o seu ritmo, tem os seus afazeres e vai saber julgar o melhor momento de fazer a sabatina”, comentou.