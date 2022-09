Ex-apoiador do presidente, Danilo Gentili ataca Eduardo Bolsonaro

O comediante Danilo Gentili, 43 anos, faz parte do rol de artistas que mudaram de lado político de 2018 para cá. Ele, que fez campanha para Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições, hoje é um ferrenho crítico do presidente e seus filhos.

Em seu perfil do Twitter, que tem mais de 17 milhões de seguidores, o apresentador chamou Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de “vagabundo” em um post sobre a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo. “Não voto no Tarcísio nem f***. O último cara que não era de SP e veio aqui pedir voto saiu como deputado mais votado e não fez bosta nenhuma por SP. Só ficou viajando com verba pública e votou a favor do fundão. O nome desse vagabundo é Eduardo Bolsonaro – votem em quem é daqui”, escreveu Gentili.

Após a publicação, Danili recebeu a notificação do Twitter comunicando que sua conta seria suspensa por uma semana ou mais – o que o revoltou. O post que citava o 03 também foi excluído. No Instagram, ele fez um desabafo sobre a “censura”, sugerindo que o deputado estadual poderia ter influenciado as políticas da plataforma do pássaro azul.

Na manhã desta terça-feira, 27, Eduardo Bolsonaro decidiu retrucar o humorista. “O mimado acordou sem ter o que fazer e veio tretar; ninguém é mais censurado do que nós nas redes. Muito mau caratismo mentir que eu tenho algum poder sobre as Big Tech e usar suas redes pra fazer campanha contra mim, que justamente trabalho pela liberdade de expressão de todos”, disse sobre a situação. Veja:

O mimado acordou sem ter o que fazer e veio tretar; ninguém é mais censurado do que nós nas redes. Muito mau caratismo MENTIR que eu tenho algum poder sobre as Big Tech e usar suas redes pra fazer campanha contra mim, que justamente trabalho pela liberdade de expressão de TODOS. pic.twitter.com/pNMYz0Txzh — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 27, 2022