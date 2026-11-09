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Esperidião: crise envolvendo STF e Master é mais grave que impeachments de presidentes

Senador ainda criticou o que classificou de declaração 'maldita' de Alcolumbre sobre abertura de processos contra ministros do Supremo

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 13h51
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O senador Esperidião Amin (PP-SC) classificou a crise envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Banco Master como mais grave do que os processos de impeachment de presidentes que marcaram a história política recente do país. Em entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA, nesta segunda-feira, 9, o parlamentar criticou a falta de reação das instituições diante das suspeitas e afirmou que a “omissão” dos Poderes representa um problema ainda maior do que os episódios políticos que acompanhou ao longo de sua trajetória. (Este texto é um trecho do vídeo acima)

Amin mencionou informações atribuídas à Polícia Federal sobre interações entre integrantes do Supremo e o Banco Master, incluindo mais de 300 contatos envolvendo um dos ministros da Corte, segundo sua interpretação do material. O senador cobrou uma resposta do Senado e defendeu que os parlamentares sejam chamados a votar abertamente sobre a possibilidade de abertura de processos de impeachment de ministros do STF. “O Senado, seja em fim de mandato, seja em início de mandato, tem que tomar uma providência e submeter em voto aberto o que pensam os senadores”, afirmou.

Crise atual ‘mais grave’

Ao ser questionado sobre os episódios mais turbulentos da história política brasileira que testemunhou, Amin lembrou os processos de impeachment de dois presidentes dos quais participou — Fernando Collor (1992) e Dilma Rousseff (2016). Segundo ele, foram acontecimentos graves, tanto pelo que antecedeu as votações quanto pelos desdobramentos posteriores. Ainda assim, considera a situação atual mais preocupante.

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“Mas eu acho que o de hoje é mais grave. Sabe por quê? Porque naqueles dois houve resposta. Se foi justa, se foi injusta, você pode continuar debatendo, mas não houve omissão”, declarou.

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Na avaliação do senador, a ausência de providências compromete o funcionamento das instituições e transmite à sociedade a percepção de que os Poderes não cumprem suas atribuições. Ele ressaltou que a cobrança não se limita ao Supremo, mas também alcança o Executivo e o Legislativo. “Os poderes têm que funcionar, cada qual no seu quadrado”, afirmou.

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Amin também criticou a audiência realizada pelo STF em 15 de setembro, que, segundo ele, ficará marcada pela resistência à investigação de informações relacionadas a integrantes da Corte e ao Banco Master. O parlamentar afirmou que não se pode deixar de apurar os fatos sob o argumento de que as investigações poderiam alcançar outras pessoas. “Não há tapete no mundo capaz de encobrir isso”, disse.

‘Maldita’ frase de Alcolumbre

Um dos momentos mais contundentes da entrevista ocorreu quando Amin comentou uma declaração atribuída ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), de que não abriria um processo de impeachment contra um ministro do Supremo nem mesmo diante de oitenta assinaturas de senadores.

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Amin classificou a manifestação como uma frase “maldita e mal dita”, em um jogo de palavras que fez questão de explicar. “Esta é uma frase maldita e mal dita, ou seja, uma palavra só e com duas”, afirmou. Para o senador, a declaração representa uma forma de blindagem institucional que não deveria existir. “Ninguém pode receber uma blindagem com essa desfaçatez”, acrescentou.

O parlamentar também alertou para as consequências da falta de investigação. Na avaliação dele, deixar de apurar as suspeitas pode significar, na prática, decretar a impunidade de pessoas envolvidas. Ao recorrer a uma referência ao ministro aposentado do Supremo Sepúlveda Pertence? Não: Amin mencionou o ministro Rezek ao recordar uma advertência sobre os desdobramentos de investigações que não avançam. Segundo o senador, a continuidade desse cenário pode produzir consequências prejudiciais para a sociedade.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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