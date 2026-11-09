Sucessão no Senado: Amin aposta em Tereza Cristina e prevê vitória com voto aberto

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Esperidião Amin (PP-SC) declara apoio a Tereza Cristina (PP-SC) para a presidência do Senado em 2027, afirmando que ela venceria com voto aberto. O senador destaca a competência da correligionária e relaciona sua previsão à experiência de 2019, sugerindo união entre os candidatos para fortalecer a sensatez na disputa.

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Em meio às articulações para a eleição para a presidência do Senado em 2027, o senador Esperidião Amin (PP-SC) declarou apoio à correligionária Tereza Cristina (PP-SC). Em entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA, Amin afirmou que a senadora venceria a disputa caso a votação fosse aberta. “Com o voto aberto, ela ganha a eleição”, declarou.

O parlamentar disse ter “o maior respeito” pelos nomes envolvidos na sucessão, incluindo o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o senador Rogério Marinho (PL-RN). (Este texto é um trecho do vídeo acima)

Ao justificar seu apoio, Amin destacou a confiança que deposita em Tereza e na sua capacidade de conquistar o respaldo dos parlamentares. “Não posso esconder a minha preferência pelo nome da minha líder, uma mulher de extraordinária competência, uma pessoa que merece a confiança da sociedade, além da confiança dos congressistas e do Congresso brasileiro”, afirmou.

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O senador também relacionou sua previsão à experiência que teve na disputa pela presidência do Senado em 2019, quando enfrentou Davi Alcolumbre. Na ocasião, Amin terminou em segundo lugar e afirmou ter ficado a dois votos de chegar ao segundo turno. Para ele, o modelo de votação teve influência naquele processo e o voto aberto seria um fator importante na próxima eleição.

Na entrevista, Amin recuperou o contexto daquela disputa e afirmou que, em 2019, o voto aberto era defendido como forma de impedir a vitória de Renan Calheiros (MDB-AL). Agora, segundo sua interpretação, o cenário seria outro. “O bicho-papão era ele. Agora é a consciência do Senado”, disse.

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Candidatura única

Questionado sobre a possibilidade de uma divisão de votos entre Tereza Cristina e Rogério Marinho (PL), Amin defendeu a construção de um entendimento entre os dois nomes. “Eu acho que há um espaço, o espaço da sensatez”, afirmou.

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O senador, porém, ponderou que não participará da votação de fevereiro de 2027, já que deixará o Senado ao fim de seu mandato.

Ao tornar explícito seu apoio, Amin também colocou em evidência a discussão sobre o formato da votação e a articulação entre os parlamentares que disputam o comando do Senado. Sua previsão sobre o resultado, entretanto, foi apresentada como uma avaliação pessoal do cenário, condicionada à realização de uma votação.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.