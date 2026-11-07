STF só deve julgar revelações do escândalo do Banco Master em 2027

Presidente do STF, Edson Fachin jogou para 2027 a resolução da crise do escândalo do Banco Master na Corte e avalia, agora, liberar Daniel Vorcaro, e Henrique Vorcaro ao regime domiciliar — ainda neste ano.

Durante a semana, um juiz auxiliar de Fachin recebeu advogados de Vorcaro, do pai dele e também de Fabiano Zettel, o cunhado do dono do Banco Master, que também está preso.

Após receber os argumentos das defesas sobre a situação de cada um dos investigados, Fachin decidiu manter Zettel preso e acionou a PGR para que se manifeste sobre o pleito de Vorcaro.

Também nesta semana os advogados do banqueiro acionaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para denunciar o Estado brasileiro por violações aos seus direitos.

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A defesa do ex-banqueiro sustenta que ele está preso sem a apresentação de nenhuma denúncia formal nos inquéritos em que ele é suspeito de fraudes financeiras bilionárias, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

“Até hoje não há denúncia nem ação penal. A revisão da prisão a cada 90 dias, que a lei brasileira torna obrigatória, não foi feita”, afirmam os advogados Sergio Leonardo e Engels Muniz.