Embarque de cruzeiro é suspenso em Santos após surto de Covid-19

O MSC Splendida daria início a uma nova viagem neste domingo, 2, mas o embarque foi suspenso no início da noite. Cerca de 2.000 passageiros aguardaram ao longo do dia no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Santos até receberem o comunicado da empresa anunciando o cancelamento da viagem, que não teve a viagem autorizada pela autoridade sanitária. O cruzeiro deveria zarpar de Santos com destino ao Nordeste às 20h.

A empresa interrompeu na quinta-feira, 30, uma viagem do MSC Splendida após um surto de Covid-19. Ao retornar antes do previsto a Santos, o navio teve toda a tripulação testada, e 51 tripulantes e 27 passageiros receberam o resultado positivo para a doença. A retomada da operação, que se daria neste domingo, foi negada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que vai investigar se houve o descumprimento de protocolos sanitários pela empresa e também por outras embarcações que operam cruzeiros marítimos ao longo da costa brasileira. Elas podem ser multadas e até ter as atividades suspensas. Ao todo, há cinco navios que operam viagens na costa brasileira neste verão. Três são da MSC e, os outros dois, da Costa.

Já em Salvador, o navio Costa Diadema, detectou ao menos 56 passageiros positivos na embarcação e teve suas atividades não essenciais proibidas a bordo, “devendo ser cumpridos os protocolos sanitários de segurança no interior da embarcação até o desembarque de todos os viajantes”, diz nota da Anvisa. O navio está em viagem ao Porto de Santos, onde haverá o desembarque dos passageiros. A agência recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro, mas não há decisão sobre uma suspensão.