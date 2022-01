Covid-19: Anvisa recomenda paralisação da temporada de cruzeiros

A preocupação com os casos de Covid-19 em embarcações no país fez com que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recomendasse a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro na costa brasileira. Nos últimos dias, dois navios ficaram atracados no Porto de Santos (SP) e em Salvador (BA) devido a surtos da doença em passageiros e tiveram de interromper as atividades.

A autarquia calcula que a disseminação da variante ômicron, que tem o potencial de se espalhar mais rapidamente do que outras cepas, pode se refletir em pressão sobre o sistema de saúde do país em breve. Fora isso, a Anvisa entende que, embora estados e municípios tenham se preparado para a retomada da temporada de cruzeiros na costa brasileira, o que tem se visto são dificuldades impostas pelos entes locais diante da necessidade de eventuais desembarques de passageiros infectados pela Covid-19 em seus territórios. “A manifestação da agência foi pautada no princípio da precaução”, disse a Anvisa, em nota.

A agência ressalta, porém, que a recomendação não afeta, ainda, as operações de navios de cruzeiro. “Até decisão final do grupo de ministros, as operações seguem, como regra geral, autorizadas, submetidas às regras sanitárias vigentes”, diz a nota, em relação à necessidade de um consenso entre os ministérios da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura para a recomendação entrar em vigor.