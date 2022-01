Anvisa investigará operadoras de cruzeiros por falhas em protocolos

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) disse neste domingo, 2, que irá apurar o descumprimento de protocolos sanitários pelas embarcações que operam cruzeiros marítimos ao longo da costa brasileira com casos de Covid-19. “De acordo com a Resolução da Anvisa, RDC nº 574, de 2021, as atividades das embarcações podem ser suspensas, por determinação da Anvisa, em decorrência da identificação de riscos à saúde pública ou do descumprimento das normas sanitárias vigentes”, diz a agência em nota. Ao todo, existem cinco navios de duas companhias diferentes, MSC e Costa, operando no país.

Segundo a Anvisa, as embarcações podem ser multadas e, até mesmo, ter suspensas as atividades. Apesar de casos registrados no MSC Splendida, que está atracado no Porto de Santos (SP), já começou o embarque para uma nova viagem, mesmo com a proibição da Anvisa. O navio MSC Precioza, que está atracado no Rio de Janeiro, teve o desembarque de passageiros autorizados. De acordo com a agência, foram identificados dois tripulantes e 26 passageiros com resultados positivos para Covid-19. “Todos os passageiros e tripulantes foram orientados a fazer a autoquarentena”, afirma a agência.

Em nota, a Anvisa afirma que o navio Costa Diadema, atracado em Salvador após detectar ao menos 56 passageiros positivos na embarcação, está com as suas atividades não essenciais proibidas a bordo, “devendo ser cumpridos os protocolos sanitários de segurança no interior da embarcação até o desembarque de todos os viajantes”.

Outro caso, o MSC Splendida também teve a sua operação interrompida no dia 30 e a retomada de sua operação depende de nova avaliação pela agência. As duas embarcações estão impedidas de realizar novas operações. O navio, entretanto, tem uma nova viagem marcada para o início deste domingo. O embarque dos passageiros começou durante a manhã de hoje no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Santos. Segundo itinerário, a embarcação seguirá para Porto Belo, Balneário Camboriu, Ilhabela, Cabo Frio e retorna para Santos no próximo fim de semana. Questionada, a MSC não repondeu até a publicação desta nota.

Por conta dos casos, a Anvisa já recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro, mas não há decisão sobre uma suspensão.

Retomada

A temporada de cruzeiros pela costa brasileira foi retomada após após 20 meses de paralisação. A estimativa inicial do setor, segundo a Clia Brasil, associação que representa empresas do setor, é que a temporada movimentasse cerca de 2,5 bilhões de reais na economia nacional, além da geração de 35 mil empregos durante a temporada, que vai até abril. A retomada era vista com otimismo pelos turistas e prestadoras de serviço. A CVC, por exemplo, registrou aumento de 100% nas vendas de pacotes para a temporada 2021/2022 e já comercializa pacotes para o próximo verão, como mostra o Radar Econômico.

Durante o ano de 202, a Clia que 30 mil pessoas deixaram de ser atendidas devido o cancelamento de viagens com a pandemia, representando uma perda de receita de mais de 70 milhões de reais para as empresas.