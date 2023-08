Em meio a investigações, Bolsonaro será homenageado por Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), decidiu fazer um agrado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em meio às investigações e escândalos que envolvem o aliado. Está marcada para a próxima segunda-feira, 29, sessão solene na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em que Bolsonaro receberá o título de cidadão honorário do estado. A honraria, concedida em 2019, será entregue agora, o que causou acalorada discussão entre deputados mineiros no plenário, na tarde desta quarta-feira, 23. O ex-presidente deverá estar na capital mineira no dia 29.

Entre opositores de Zema, chamou atenção a fala de uma das deputadas, Bella Gonçalves (Psol), que ironizou a homenagem, em discurso no plenário. “Espero que avisem ao Bolsonaro que a placa da homenagem não é de ouro, porque senão ele vende. Vende placa de ouro, vende joias e pede pix para fazer harmonização facial”, disse. O ex-presidente foi defendido por aliados: “Sobre as questões penais, eu vou me ater ao meu homenageado. Pelo que está em vigor na Constituição da República, e isso não vale só para o nosso grande homenageado, presidente Jair Bolsonaro, atende a todos os brasileiros, o que vale é a presunção de inocência. E Bolsonaro não tem nenhuma condenação, diferente de outros celebrados líderes esquerdistas”, disse Coronel Sandro (PL).

