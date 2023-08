Em dez anos, 93% das cidades brasileiras foram atingidas por desastres

O Brasil teve 5.199 municípios atingidos por algum desastre natural de 2013 a 2022. O número representa 93% das cidades brasileiras, segundo levantamento da Confederação Brasileira de Municípios (CNM). A contagem leva em conta tempestades, inundações, enxurradas ou alagamentos nos últimos 10 anos, que levaram ao registro de emergência ou estado de calamidade pública. A região mais atingida foi o Sul do país, que teve 1 milhão de locais danificados e 54.559 destruídos, um percentual de 46,7% do total, é um prejuízo financeiro que representa cerca de R$ 4 bilhões.

Ao todo, mais de 2,2 milhões de moradias foram danificadas em todo o país em razão dos desastres naturais, e mais de 4,2 milhões de pessoas tiveram que deixar sua casa. Cerca de 107,4 mil habitações foram destruídas. O cenário mais crítico aconteceu no último ano. Em 2022, supera 370 mil o número de moradias que tiveram algum tipo de dano. Entre os casos mais críticos, esteve a enchente no município de Petrópolis, no estado do Rio, onde 233 foram mortas, assim como as fortes chuvas que atingiram o Nordeste, especialmente nos estados de Pernambuco e Alagoas, onde o número de óbitos também superou a casa dos 200.

Santa Catarina, no Sul, também foi atingido por ciclones e fortes chuvas. A região é historicamente a que foi afetada de forma mais dura. Em seguida, estão os municípios do Nordeste, onde foram 310.627 habitações danificadas e 26.613 destruídas no período analisado (14,88%). No Sudeste, 20,98% do total de casas foram danificadas e destruídas, enquanto na região Norte, o levantamento aponta 16,33% de unidades habitacionais afetadas. O Centro-Oeste é o menos afetado, com 1% de casas atingidas.

Os registros de desastres e danos são enviados pelos governos municipais desde 2012 pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID).

