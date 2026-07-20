Dino manda para PF analisar respostas de Kassab e Valdemar sobre emendas

O ministro Flávio Dino, do STF, determinou que a Polícia Federal analise as explicações apresentadas pelos presidentes do PSD, Gilberto Kassab, e do PL, Valdemar Costa Neto, sobre sua participação na escolha do destino de emendas parlamentares.

“Considero relevante que tais informações sejam levadas ao conhecimento da Polícia Federal, visando aos atos de investigação cabíveis no âmbito de sua competência, inclusive para que seja possível a melhor análise das práticas existentes”, afirmou Dino.

Kassab afirmou que nunca teve qualquer participação na indicação de emendas. Já Valdemar alegou que apenas sugere a aplicação dos recursos, mas que a palavra final é dos parlamentares.

Na semana passada, Dino determinou que os presidentes dos 21 partidos com representação no Congresso respondessem se possuem algum tipo de “cota” de indicação das verbas.

Continua após a publicidade

A decisão ocorreu devido a uma declaração do próprio Valdemar, de que todos os chefes de legendas fariam isso, ao se justificar por uma investigação de que teria direcionado 119 milhões de reais em emendas.

Kassab respondeu, na sexta-feira, que “jamais imiscuiu, sugestionou ou tampouco participou de qualquer deliberação acerca dos critérios que envolvem fatores relacionadas à destinação de emendas parlamentares”.

Continua após a publicidade

Nesta segunda, o presidente do PL afirmou que fez apenas indicações, que podem ou não ser aceitas pelos parlamentares.

“O que pode existir é uma sugestão política formulada pelo presidente após a interlocução com diversos atores da sociedade, submetida aos filtros e decisões independentes do processo parlamentar regular”, respondeu ao STF.