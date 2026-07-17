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O que diz Kassab sobre ‘cota’ de emendas a caciques partidários citada por Valdemar

Flávio Dino determinou que presidentes de todos partidos com representação no Congresso revelem se participam de indicação de verbas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 15h05 | Atualizado em 17 jul 2026, 15h46
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, durante a gravação do programa Amarelas On Air, de Veja
O presidente do PSD, Gilberto Kassab (Kaio Lakaio/VEJA)
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O que diz Kassab sobre ‘cota’ de emendas a caciques partidários citada por Valdemar Priorizar nos meus resultados Google

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, negou ao STF que já tenha participado da indicação de emendas parlamentares.

Kassab respondeu a uma determinação do ministro Flávio Dino, que ocorreu após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmar que é comum os caciques das legendas fazerem esse tipo de indicação.

“Em nenhum momento em todo o período de existência do Partido Social Democrático – PSD houve sequer menção sobre a possibilidade do Peticionante exercer influência na destinação de emendas parlamentares”, declarou Kassab.

Ele acrescentou que “jamais imiscuiu, sugestionou ou tampouco participou de qualquer deliberação acerca dos critérios que envolvem fatores relacionadas à destinação de emendas parlamentares”.

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Na quarta-feira, Dino decidiu que os presidentes das 21 legendas com representação no Congresso deveriam responder se tinham algum tipo de “cota” na escolha do destino das emendas.

O motivo foi uma declaração de Valdemar Costa Neto de que a prática é comum entre os presidentes de partidos. O chefe do PL está sendo investigado por ter decidido o destino de 119 milhões de reais em emendas.

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Nesta sexta-feira, em entrevista ao programa Três Poderes, de VEJA, Valdemar recuou e afirmou que nunca teve uma “cota”.

“A preocupação dele (Dino), inicial, no meu caso era saber se eu tinha uma cota específica. Nunca tive essa cota e nenhum presidente de partido precisa ter também”, afirmou Valdemar. “O presidente de partido precisa administrar o partido. Os deputados vêm conversar com o presidente sobre as emendas. Os prefeitos vêm conversar sobre as emendas.”

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