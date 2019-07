Comece a semana bem informado e saiba o que será destaque no noticiário: Pibinho ?

Na segunda-feira 15, o Banco Central divulga o IBC-Br de maio, índice que serve como uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. O indicador pode apresentar nova queda, retratando a demora na reação da economia – em abril, caiu 0,47%. Em um relatório trimestral, divulgado na última semana de junho, o Banco Central já havia indicado que a atividade econômica não reagira no segundo trimestre e, por isso, a previsão para todo o ano estava sendo revista de 2,2% para 0,82% O próprio governo também espera um ‘pibinho‘ para este ano – na sexta-feira 12, revisou de 1,6% para 0,81% a estimativa oficial para o crescimento da economia brasileira no ano.

Última semana da disputa eleitoral entre os conservadores Boris Johnson e Jeremy Hunt pelo posto de primeiro-ministro britânico, atualmente ocupado por Theresa May. A escolha será formalizada na segunda-feira 22, quando votarão os eleitores do Partido Conservador, que detém a maioria no Parlamento e, por isso, tem o direito de indicar o futuro premiê. O principal desafio do vencedor será concluir o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, prevista para 31 de outubro. Johnson defende a saída mesmo sem um acordo com os europeus, arriscando mergulhar o país no caos e na recessão. Já Hunt, o atual ministro de Relações Exteriores, tem uma posição mais cautelosa, apesar de a nova liderança europeia se mostrar sem paciência para retomar negociações.

Chega aos cinemas brasileiros na quinta-feira 18 O Rei Leão, nova versão da animação da Disney de 1994 que mistura computação gráfica e live action (personagens de carne e osso). Um dos mais aguardados remakes do estúdio, que vem resgatando seus clássicos com essa nova roupagem e obtendo resultados positivos, o longa de Jon Favreau (o mesmo diretor de Mogli, o Menino Lobo) explora um visual ultrarrealista ao contar a história de Simba, leãozinho-príncipe que perde o pai de maneira trágica e precisa encarar as dores do amadurecimento. O filme é dublado por nomes como Beyoncé, Donald Glover e Chiwetel Ejiofor em inglês, e Ícaro Silva e a cantora Iza, no Brasil.

