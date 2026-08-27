Depoimento de Vorcaro à PF é adiado
Banqueiro falaria por videoconferência, mas houve problemas técnicos
O depoimento que o banqueiro Daniel Vorcaro prestaria à Polícia Federal nesta quinta-feira foi adiado para sexta-feira, devido a problemas técnicos.
A oitiva será realizada por videoconferência, do 19º BPM, conhecido como Papudinha, onde Vorcaro está preso preventivamente.
Será a primeira vez que Vorcaro falará aos investigadores depois da mais recente troca em sua defesa, com a contratação do advogado Daniel Bialski. A mudança faz parte da tentativa do banqueiro de buscar um novo acordo.