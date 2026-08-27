Depoimento de Vorcaro à PF é adiado

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O depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro à Polícia Federal, inicialmente previsto para esta quinta-feira, foi adiado para sexta por motivos técnicos. Ele se manifestará por videoconferência da prisão, sendo sua primeira fala aos investigadores após a contratação do novo advogado Daniel Bialski, em mais uma tentativa de selar um acordo de delação premiada.

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O depoimento que o banqueiro Daniel Vorcaro prestaria à Polícia Federal nesta quinta-feira foi adiado para sexta-feira, devido a problemas técnicos.

A oitiva será realizada por videoconferência, do 19º BPM, conhecido como Papudinha, onde Vorcaro está preso preventivamente.

Será a primeira vez que Vorcaro falará aos investigadores depois da mais recente troca em sua defesa, com a contratação do advogado Daniel Bialski. A mudança faz parte da tentativa do banqueiro de buscar um novo acordo.